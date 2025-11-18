El Club Clásicos ruteros en Tilcara exhibió sus autos

El Club Clásicos ruteros provocó gran atención en Tilcara con más de 15 automóviles y camionetas que con el paso del tiempo se convirtieron en modelos de atracción y admiración en la permanente evolución de la industria automotriz.

Los coleccionistas y sus familias llegaron hasta la villa turística para exponer sus unidades y disfrutar de una jornada muy agradable y calurosa del domingo pasado, por invitación de la intendente Sonia Pérez intensificando la promoción del destino turístico en la Quebrada.

Gustavo Klehr y Daniel Orellano, presidente y vicepresidente de la institución, saludaron a Pérez en calle Marcelino Vargas donde los vehículos permanecieron en exposición después de realizar un pasaje por el casco céntrico provocando el interés de vecinos y visitantes.

El público se tomó fotografías con modelos de Chevrolet 510 Apache (modelo '66), Ford Falcon Standar ('83) y Deluxe ('64), Renault Clio ('96), Renault Ranchero ('86), Peugeot 504 ('88), Renault 12 ('71), Ford Sierra Ghia ('92), Ford Taunus ('75), Renault Cupe Fuego ('88) y otros.

VISITA | SONIA PÉREZ CON GUSTAVO KLEHR, DANIEL ORELLANO Y PAMELA VACA.

Pamela Vaca, tesorera del club agradeció la atención recibida del municipio y el interés por la función que cumple el Club Clásicos ruteros, que no sólo es un grupo de aficcionados a los vehículos, sino también de ayuda solidaria. Junto a el estuvo también el grupo Renoleros 12, de Salta.

Después de la recepción oficial en la Marcelino Vargas y el recorrido admirando cada uno de los vehículos por parte de Pérez junto a los miembros del club, los coleccionistas recorrieron los sitios de interés en el casco céntrico y se interiorizaron por las festividades populares de la temporada estival.

Al mediodía compartieron un almuerzo en la casa del vecino Manuel Calero, quien gentilmente cedió el espacio para agasajar a los visitantes degustando exquisitos choripanes en un placentero y apacible lugar en contacto con la naturaleza y disfrutando en familia del calor hasta el atardecer.

Allí, Pérez obsequió a cada miembro del club un presente obsequiado por los artesanos y vendedores de la plaza "Coronel Manuel Alvarez Prado" quienes notaron un incremento de visitas a sus puestos por la atracción de la exposición de los vehículos en la calle que divide el espacio público con el edificio municipal y la recova del salón municipal.

Luego de la despedida, los clasiqueros se dirigieron hacia el Pucará para recorrer el reservorio arqueológico y pasadas las 19 emprendieron regreso a San Salvador de Jujuy complacidos por la estadía en la villa turística, a la cual dijeron volverán durante el Enero Tilcareño y todas las veces que sean posible.