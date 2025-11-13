Exposición del Club Clásicos ruteros el domingo en Tilcara

El Club Clásicos ruteros presentará en Tilcara una muestra estática de más de 15 automóviles de colección, el próximo domingo desde las 11 en calle Marcelino Vargas, la exhibición se mantendrá habilitada gratuitamente hasta las 18.

En caravana los miembros de club partirán alrededor de las 8 desde San Salvador de Jujuy desplazándose por la ruta nacional 9 y al legar a la villa turística, realizarán un pasaje por las calles Villafañe, Belgrano, Rivadavia y Lavalle, para luego ubicarse sobre la Marcelino Vargas.

Entre los vehículos que en exposición figuran un Ford Falcon (1964), una camioneta Chevrolet Apache (1970), otra Ford F 100 (1971), dos Renault 12 (1971 y 74), un Renault Clio (1999), una camioneta Ford Ranchera (1971), un Renault Break (1970), un Chevrolet 400 (1970), y otros.

Por iniciativa del municipio tilcareño, el acontecimiento tradicional donde generalmente predomina el respeto, la pasión y el amor por los autos, será una propuesta atractiva para que los vecinos se acerquen y admiren los diseños mecánicos que marcaron una época en la historia argentina.

La propuesta se enmarca en las actividades de los fines de semana que ofrece la comuna como una oportunidad para disfrutar el patrimonio automotor de la provincia en un entorno histórico y cultural.