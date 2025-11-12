Arriba delegación chilena

Una delegación chilena integrada por autoridades sanitarias y empresarios de Antofagasta arribarán hoy a la ciudad de Perico para avanzar en las relaciones comerciales de ambas regiones.

“Los empresarios chilenos están muy interesados en la producción de frutas y hortalizas que se cultivan en nuestra región y de los agroalimentos en general”, adelantó en declaraciones a la prensa el secretario de Producción e Industria de la Municipalidad de Perico, Martin Miguel Llanos. Al igual que nosotros “ven en nuestro paso internacional de Jama una gran oportunidad para fortalecer el intercambio comercial entre ambas regiones, desarrollar una cadena de fiscalización fronteriza, de servicio de transporte y de logística, entre otros beneficios”, agregó.

Durante la visita la comitiva tiene previsto realizar charlas informativas sobre la exportación de agroalimentos a Antofagasta, organizadas por la Cámara de Comercio Exterior, hoy y mañana de 9 a 12 en el IES N°6 de Perico. Así también mantener reuniones con empresarios en el Parque Industrial y recorrer establecimientos productivos. La comitiva estará integrada por autoridades de Aduanas, Servicios Agrícolas y Salud.