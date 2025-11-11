Emotivo festejo por la capilla de Maimará

Emotiva y muy participada celebración por los 125 años de la capilla y de la patrona de Maimará, Nuestra Señora de la Candelaria, compartieron los vecinos del pueblo con las autoridades eclesiásticas y municipales durante la tarde y noche del pasado lunes.

La comunidad religiosa festejó la historia del templo y a la vez, renovó su fe en la benefactora que por el acontecimiento de gran significado espiritual, nuevamente salió desde el templo y recorrió las calles recibiendo el agradecimiento de sus hijos por su protección divina.

El capellán de la capilla Enrique Fernández, durante el acto protocolar recordó que en la jornada del domingo, la palabra de Dios meditaba sobre el aniversario de la consagración de la Basílica de Letrán, madre de todas las iglesias en el mundo.

Pero ¿qué es un templo?, se preguntó, y respondió: "Lugar donde se emanan las gracias más delicadas a nuestro Dios, donde podemos recibir paz, consuelo, confianza, alegría, fuerzas y ánimos".

"Sería insensato y necio si no nos acercamos a ese lugar santo donde podemos recibir tanto, aquí está y éste es el lugar. Esta es la casa de Dios y de María santísima, es un maravilloso regalo, (ojalá el creador) nos conceda poder valorar cada vez más éste santo lugar", pidió.

Al término del acto protocolar que encabezó junto al titular de la parroquia de Tilcara, el padre Ricardo Rivero; la intendente de Maimará, Susana Prieto; el legislador Carlos Haquim y el presidente del Concejo Deliberante local, Martín Ramos, inició la procesión.

El obispo de Jujuy, César Fernández recibió a las sagradas imágenes y procesantes en el atrio del templo; acompañó en el descubrimiento de la placa conmemorativa y seguidamente ofició la eucaristía. Finalizado el oficio junto a la feligresía cantó el feliz cumpleaños y sopló las velitas ante una torta que luego fue repartida entre los presentes en la noche celebratoria.