Recolección y reutilización de los aceites vegetales usados

Por el Programa de Responsabilidad Social Empresarial, el intendente Raúl Jorge y el presidente de Ecoaxion SA, Pedro Rey Campero, rubricaron un convenio de colaboración mediante el cual el municipio y la empresa se comprometieron a trabajar conjuntamente en la implementación de acciones alineadas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas, entre ellas, la recolección y reutilización de aceites vegetales usados.

Durante la firma, el intendente Jorge agradeció a Ecoaxion por su gesto ejemplar "de todo el colectivo que hace el municipio: trabajar permanentemente para que tengamos una ciudad más ordenada en lo ambiental y, fundamentalmente, buscando propósitos nobles como la preservación de lo que tiene que ver con esta cuestión de contaminación casi sistemática y serial que tenemos en nuestra ciudad y en nuestra provincia".

En ese sentido, destacó además que "creo que damos un paso importante para poder difundir esta vocación que tiene esta empresa en su responsabilidad social, de tomar un tema que nos afecta evidentemente a todos".

A su turno, Rey Campero valoró el acuerdo y resaltó la necesidad de fortalecer los hábitos sustentables. "Estoy muy contento de este convenio que estamos firmando, necesitamos que se conozcan los Puntos Limpios que actualmente hay en la ciudad, que la gente incorpore el nuevo hábito de separar el aceite en casa, ponerlo en una botella plástica, cerrarlo bien, y llevarlo estos Punto Limpios, de tal forma de no generar contaminación, de no generar impactos negativos que afectan a nuestro ambiente".

Dijo que la intención "es cada vez tener más de estos Puntos y le decimos a la comunidad que los busque en nuestras redes sociales, @Ecoaxion, tanto en Instagram como en Facebook, y en la página web, allí pueden localizar el Punto Limpio más cercano para acercar el aceite", apuntó.

Finalmente, recordó que la cooperación con el municipio viene de hace tiempo: "Comenzamos a trabajar en el 2021 con el mercado de la calle Yrigoyen y actualmente estamos en todos los mercados y también trabajando con Economía Circular y el grupo de promotores ambientales. Este se va a generar una recolección aproximada de dos mil litros de aceites usados, lo cual es un valor muy grande, un impacto ambiental muy grande que se está evitando".

Por su parte, la secretaria de Planificación y Ambiente, Adriana Díaz, subrayó la importancia de formalizar una acción que ya se venía desarrollando en conjunto. "Estamos formalizando una acción que ya veníamos realizando con Ecoaxion a través de la ordenanza de Responsabilidad Social Empresarial, en el compromiso de trabajar en forma conjunta en lo que es la recolección de aceites vegetales usados, pero también el compromiso de la empresa de donar árboles autóctonos al municipio para fortalecer los biocorredores".

Asimismo, explicó que el municipio acompañará y difundirá esta política ambiental. "El municipio se compromete hacer visible este accionar de la empresa y darle prioridad en algunas de las tramitaciones que realizan en la jurisdicción, por cumplimiento de su responsabilidad con la comunidad", agregó.

Por último, la secretaria Díaz señaló: "Tenemos tres puntos fijos dentro del manejo municipal: en el mercado de la calle Escolástico Zegada; en Seguridad Alimentaria del barrio San Pedrito, y también en el Mercado Central 6 de Agosto".