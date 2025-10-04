Mañana peregrinarán al Santuario las familias jujeñas

Llegan días muy especiales para acudir a los pies de la Madre de los jujeños, Nuestra Señora del Rosario de Río Blanco y Paypaya, en el Jubileo de la Esperanza. Mañana se realizará la segunda peregrinación al Santuario que está dedicada a las familias de la provincia y las parroquias de toda la Diócesis. Mientras que el martes 7 de octubre es la fiesta central de la Patrona de Jujuy y al ser día no laborable se invita a los cultos matutinos en Río Blanco y vespertinos en el atrio de la Catedral.

Con el lema "Peregrino de esperanza", mañana la imagen peregrina de la Virgen partirá a las 5 desde la Catedral Basílica. Debido al pronóstico de altas temperaturas recomendaron llevar sombrero, sombrilla y agua para hidratarse.

Los horarios de misa serán a las 7, a las 8.30 (central, con transmisión en vivo por el canal de Youtube rioblancoypaypayasantuario), a las 10.30, a las 12, a las 18 y a las 19.30. El Santo Rosario se rezará a las 6.30 y a las 19.

El lunes luego de la misa de las 19.30, con la que concluirá la novena, se realizará la vigilia hasta la medianoche con el cambio de manto, oraciones y la 2º Cantata "Rosas a la Madre".

Y el martes por la mañana se peregrinará a Río Blanco -desde las 5- y habrá misas en el Santuario a las 7, a las 8.30, a las 10.30 y a las 12. En tanto que a las 17 partirá la procesión por las calles Sarmiento, Independencia, Lavalle, Alvear y Sarmiento para retornar al atrio de la Catedral Basílica. A las 18 será la santa misa presidida por el obispo Daniel Fernández y concelebrada por sacerdotes de la Diócesis y a las 19.15 la Cantata Mariana.

Vale recordar que en la capilla del Colegio del Huerto (San Martín casi Sarmiento), donde está entronizada la imagen coronada, se están rezando los últimos días de la novena a las 8 y a las 20. Hoy corresponde a Catequesis de 1º y 2º año de Confirmación de la parroquia Santísimo Salvador, mañana a Catequesis de 1º año de Comunión y Catequesis de Adolescentes, concluyendo el lunes con la Comunidad San Ignacio y Catequesis de Jóvenes Adultos.

En la parroquia Nuestra Señora del Rosario de Ledesma se reza el Rosario de la Aurora a las 6 en la gruta de entrada al barrio y a las 20 la misa. Mañana visitarán las reliquias de San Carlo Acutis. El lunes habrá Serenata. (Eugenia Sueldo)