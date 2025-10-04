Alumnos del 4º año del Colegio Secundario 12 de Nuevo Pirquitas, en el espacio curricular Geografía, realizaron un escrito por el 35º aniversario de Coyahuaima, una localidad del departamento Rinconada, el cual se celebra hoy.

El mismo, titulado "Coyahuaima, el pueblo que resiste entre montañas", dice textualmente: "En lo alto de la provincia de Jujuy, donde el viento acaricia los cerros, y el silencio solo es interrumpido por balido de las llamas o el relinchar de los caballos, se encuentra Coyahuaima. Un pequeño pueblo del departamento de Rinconada, rodeado por la majestuosidad del altiplano y la dura realidad del aislamiento geográfico. Allí, la vida transcurre entre tradiciones, trabajo duro y una esperanza que no se apaga".

"Coyahuaima está formado por 23 casas, todas habitadas con una mezcla de generaciones que aún conservan los lazos comunitarios. En total viven 81 personas, una cifra pequeña pero suficiente para llenar de vida cada rincón del pueblo. De esos habitantes, 40 son niños y jóvenes de hasta 18 años, una señal clara de que el futuro aun late en estas tierras. También viven 7 adultos mayores, de más de 65 años, que con sus historias recuerdan los tiempos en que no existía ni caminos, ni luz".

PUNA JUJEÑA | CAMINO A LA LOCALIDAD DE COYAHUAIMA, EN RINCONADA.

"Gracias a los avances de los últimos años, casi toda la población se encuentra escolarizada. De hecho, 38 personas asisten o asistieron a la escuela, y actualmente no hay niños ni jóvenes sin escolarización. El acceso a la educación primaria en Coyahuaima ha sido un gran logro, aunque la secundaria sigue siendo un desafío, ya que los jóvenes deben viajar a pueblos cercanos como Nuevo Pirquitas, lo que muchas veces implica largo trayectos o depender de la disponibilidad del transporte de la empresa minera".

"La economía del pueblo gira en torno a la mina SSR Mining, ubicada en Pirquitas. La mayoría de los adultos activos trabajan ahí -34 personas-. Gracias a este empleo, muchas familias han podido salir de la pobreza y acceder a una mejor calidad de vida. Se podría decir que quienes trabajan en la mina tienen ingresos estables y suficientes. Sin embargo, también hay quienes no lograron entrar a la empresa (11 personas), y sus ingresos son bajos e inestables, lo que genera cierta desigualdad dentro del mismo pueblo".

"Así, este 2025, Coyahuaima, un año más nos acobija en los mantos de sus tierras sagradas. Feliz Aniversario Nº 35, Querido Pueblo".