Ampliarán horarios y servicios en cementerios municipales

Este sábado y domingo los cementerios El Salvador y Nuestra Señora del Rosario abrirán de 7 a 19. Habrá misas, servicios especiales, controles sanitarios y un operativo integral de tránsito y seguridad, según lo informó el director de Cementerios de la comuna, Cristian Alancay.

En ambas jornadas, días de Todos los Santos y de los Fieles Difuntos, se celebrarán misas en ambos cementerios municipales. En el primero, las ceremonias religiosas se realizarán a las 8, a las 10 y a las 18, mientras que en el segundo tendrán lugar a las 8, 10, 13, 16 y 18.

Alancay destacó que las administraciones también atenderán al público en el mismo horario, brindando la posibilidad de que los vecinos actualicen los datos de los sepulcros. Además, se dispondrá de arena gratuita para reemplazar el agua en los floreros, una medida preventiva destinada a evitar criaderos de mosquitos.

Con motivo de la gran concurrencia que se espera, se dispuso el domingo el corte de la calle 9 de Julio, entre Oscar Orías y Pellegrini, donde se ubicarán los vendedores de la economía popular.

El operativo contará con el acompañamiento del Same, la Policía, Higiene Urbana y distintas áreas municipales, con el objetivo de garantizar un servicio ordenado y seguro para todos los visitantes.

Finalmente, Alancay pidió a la comunidad mantener una actitud de respeto y reflexión dentro de los cementerios: "Pedimos que eviten el consumo de bebidas alcohólicas y la música, para preservar un ambiente de respeto hacia quienes se encuentran recordando a sus seres queridos", expresó.

Mercado Central

El Mercado Central "6 de Agosto" invitó a participar de la tradicional exposición y venta de ofrendas, chicha y coronas, por el Día de los Fieles Difuntos.

La actividad se desarrollará mañana, de 9 a 15 , y el sábado, de 9 a 13, en Alvear esquina Balcarce, donde emprendedores y productores locales ofrecerán sus productos típicos para acompañar esta fecha tan significativa para las familias jujeñas.

Con esta iniciativa, el Mercado Central busca preservar y poner en valor las costumbres y expresiones culturales que forman parte de la identidad de la región.