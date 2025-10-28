Cronograma semanal de Zoonosis municipal

La comuna capitalina dio a conocer el cronograma de actividades previstas por su Dirección de Zoonosis para la semana, que incluye jornadas de castración, vacunación, desparasitación y registro de mascotas en distintos sectores de la ciudad.

Ayer, el quirófano móvil estuvo presente en el CIC "Che Guevara", donde se tenía previsto realizar 15 castraciones desde las 8 y atender por la tarde de 14 a 18. Además, se podrán solicitar turnos para próximas castraciones en el sector de 68 Viviendas del Consejo Consultivo, manzana AP4, lote 6.

En tanto hoy se llevará a cabo una jornada de vacunación y registro de mascotas en calle Luis Schapira 838, del barrio Bárcena, en el horario de 9 a 12.

Mañana 29 de octubre, en el marco del programa "La Muni junto a Vos", el equipo de Zoonosis trabajará en el Centro de Participación Vecinal Malvinas realizando 20 castraciones, además de ofrecer servicios de desparasitación, vacunación y registro.

El jueves 30 se desarrollarán castraciones masivas gratuitas en las 68 Viviendas, Consejo Consultivo, manzana AP4, lote 6, con un total de 90 turnos disponibles.

Asimismo, el viernes 31 el quirófano móvil se trasladará al Centro de Participación Vecinal Combate, en Alto Comedero, donde se concretarán 20 castraciones.

Finalmente, desde la Dirección de Zoonosis recordaron que los centros municipales funcionan con normalidad de lunes a viernes, brindando los servicios de castración, registro y vacunación de manera continua.