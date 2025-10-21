Palpalá conmemora hoy 39 años como departamento

Palpalá conmemorará hoy el 39º aniversario de su departamentalización y también un año más de fundación del barrio Carolina.

El acto protocolar, organizado por la Municipalidad de Palpalá, se llevará a cabo desde las 9 en el monolito emplazado sobre avenida Hipólito Yrigoyen, en el barrio Carolina.

Del mismo participarán autoridades del Ejecutivo municipal, representantes de organismos civiles, del centro vecinal, de diversas instituciones y miembros de la comunidad en general.

En ese marco, se invitó a los vecinos a acompañar la ceremonia para unirse y recordar la historia de Palpalá, promoviendo el sentido de pertenencia y transmitiendo su legado a futuras generaciones.

También se comunicó que se ha dispuesto asueto administrativo y la suspensión de los servicios municipales durante la jornada.

Antirrábica

Por otra parte, la Municipalidad de Palpalá comunicó que la vacunación antirrábica gratuita se desarrollará esta semana, de 9 a 12, en el barrio San Ignacio de Loyola:

Detalló que el puesto de vacunación estará hoy en la esquina de las calles Río Paraguay y Río Gallegos; mañana, en la esquina de Río Uruguay y Río Athuel; el jueves 23, en el Monumento Héroes de Malvinas y el viernes 24 en viviendas del citado barrio.

Hizo saber que en caso de lluvia, la actividad se suspenderá y continuará retomando el puesto previsto.

"Defensoría Móvil"

Asimismo, el municipio siderúrgico hizo saber que el próximo viernes la "Defensoría Móvil" de la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Jujuy estará atendiendo en el SUM (Salón de Usos Múltiples), ubicado en calle Zenarruza esquina Mendoza s/n del barrio Carolina. Allí los vecinos del sector podrán acceder a servicios de asesoramiento gratuitos. El operativo se realizará en el horario de 9 a 12.30.

"Garrafa social"

La Municipalidad de Palpalá informó que el operativo de "Garrafa Social" se realizará este viernes, de 9.30 a 12.30, en la plaza ubicada en la esquina de Esquiú y Los Claveles. Allí se recibirán y entregarán garrafas de 10 y 15 kg.