Mañana se llevará a cabo la “XVI Serenata a las Madres”

Como es tradicional en este mes, la comuna capitalina brindará la "XVI Serenata a las Madres" mañana, en inmediaciones de la Plaza Constitución del barrio Cuyaya, a partir de las 19.

El evento contará con la participación especial del reconocido grupo Tupac 7, que ofrecerá un espectáculo musical lleno de emoción y canciones dedicadas a todas las mamás, junto a otros artistas destacados del medio.

En este sentido, las agasajadas serán protagonistas de esa tarde-noche a través de la serenata por su día, a realizarse en Plaza Constitución, con la actuación de Tupac 7, Pato Warmi y Camacho. En caso de posibles lluvias, el evento se trasladará a instalaciones del Club Cuyaya.

La jornada será acompañada por presentaciones de danzas folclóricas, a cargo de agrupaciones locales, que pondrán en escena el talento y la tradición jujeña, además de regalos y sorteos durante la noche.

Cabe destacar que la nueva edición de la serenata está pensada como un espacio para el encuentro familiar, y el reconocimiento a todas las madres de la ciudad.

Desde el municipio se extendió la invitación a todos los vecinos y vecinas para disfrutar de una noche especial, con entrada libre y gratuita, pensada para realizar el homenaje a quienes día a día son el corazón de cada hogar.

"Muni Activa"

Por otro lado, la Municipalidad de San Salvador de Jujuy invitó a toda la comunidad a participar de una nueva edición de "Muni Activa", una propuesta que promueve el deporte, la salud y la recreación para todas las generaciones. La actividad se realizará hoy a las 17.30, en la Plazoleta 337 Viviendas, de avenida Bolzán esquina Teniente López, de Alto Comedero.

Durante la jornada se desarrollarán diversas clases y actividades abiertas y gratuitas, entre ellas: gimnasia, ritmos, newcom y juegos recreativos, con el objetivo de fomentar hábitos saludables, la actividad física y el encuentro comunitario.

Desde la organización destacaron que "Muni Activa" promueve espacios de integración y bienestar para todos los vecinos.