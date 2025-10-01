Habilitaron la guardia pediátrica en el hospital

Quedó inaugurada la Guardia Pediátrica del hospital "Arturo Zabala" de Perico, espacio que cuenta con áreas equipadas y personal altamente capacitado para la atención integral a la población infantil.

"Junto a nuestro gobernador Carlos Sadir, seguimos apostando a la salud pública en toda la provincia. Hoy es un verdadero orgullo inaugurar el ala pediátrica de la Guardia del hospital Zabala de Perico, hospital Regional de los Valles que brinda respuesta a todo el Departamento El Carmen. Este nuevo sector cuenta con toda la tecnología y la infraestructura necesaria para que se pueda dar la mejor calidad de atención en urgencias y emergencias pediátricas junto a un gran recurso humano", expresó el ministro de Salud, Gustavo Bouhid, durante el acto de inauguración, y remarcó que "estas son las obras que nos pide el señor gobernador, estando siempre cerca de la gente".

En tanto, afirmó que "la guardia pediátrica adecuada especialmente para la atención de bebés, niñas, niños y adolescentes se encuentra en un hospital que ha crecido exponencialmente en complejidad, conteniendo al máximo la demanda de la comunidad de Perico, Pampa Blanca, Aguas Calientes, Puesto Viejo y Manantiales, evitando que nuestra gente deba realizar viajes a San Salvador o el desarraigo".

Por su parte, el intendente de Perico, Rolando Ficoseco, agradeció al ministro Bouhid "por la gran solución que significa esta guardia pediátrica para nuestra población, y para el fantástico equipo de salud que está siempre al lado de la gente, las 24 horas; en especial en una ciudad con gran crecimiento poblacional y todo el departamento El Carmen. Por supuesto, agradecer igualmente a nuestro gobernador Sadir que camina, gestiona y resuelve, al lado de la gente".

Finalmente, la directora del hospital, María Angélica Garzón, señaló que la obra es un sueño hecho realidad, ya que la guardia brinda respuesta a casi 4 mil personas por mes.