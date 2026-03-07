Suba en prestación por desempleo para rurales

La Delegación del Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (Renatre) en Jujuy informó que el organismo nacional dispuso una nueva actualización en los montos de la Prestación por Desempleo, que entró en vigencia a partir del 1 del corriente mes.

Con esta actualización, el monto máximo de la prestación pasó a ser de 367.602 pesos, mientras que el mínimo ya se ubicó en 183.801 pesos para los trabajadores rurales.

"La medida, que establece un incremento del 3% sobre el beneficio ordinario del Sistema Integral de Prestaciones por Desempleo, permitirá que las personas trabajadoras rurales que se encuentran bajo esta cobertura perciban el aumento desde el inicio del cronograma de pagos", que estaba previsto el último jueves, manifestó el titular del Renatre Jujuy, Jorge Rois.

Necesidad

En ese sentido destacó: "La decisión fue adoptada por el Cuerpo Directivo del organismo en su reunión del pasado 25 de febrero. Allí se vio la necesidad de aumentar los beneficios destinados a trabajadores y trabajadoras que se encuentran en una situación de desempleo", según explicó.

Por último, Rois señaló: "Con esta nueva actualización, el Renatre consolida su rol como pilar de la seguridad social rural, mejorando sus beneficios para acompañar a las y los trabajadores en situaciones de vulnerabilidad laboral. Y para conocer más sobre las acciones, programas y servicios del Registro, deben ingresar a www.renatre.org.ar y seguir las redes sociales oficiales @renatreinforma".