Robó en una librería y luego fue aprehendido

Un joven de 29 años fue detenido por los efectivos del Grupo Dinámico de Prevención del Delito (Zorros), luego de ser señalado como el partícipe de un hecho delicitivo ocurrido días atrás en las 15 Hectáreas del barrio Alto Comedero de la capital jujeña.

Según las fuentes que fueron consultadas por nuestro diario, el hecho se registró días atrás, cuando los efectivos dependientes de la Unidad Regional 8 de la ciudad de Palpalá, analizaran las cámaras de seguridad y tomaran en cuenta la descripción de la damnificada sobre un ilícito ocurrido en el interior de una librería de calle 526 del mencionado sector barrial.

Fue en esas circunstancias que el personal motorizado inició un rastrillaje que culminó con la captura del sospechoso en la esquina de Yavi y Palca de Aparzo.

Por otra parte se supo que el demorado, con domicilio en el Barrio San José de la ciudad de Palpalá, no portaba armas al momento de la requisa, aunque su vestimenta y características físicas coincidían plenamente con los registros fílmicos del hecho por lo que quedó a disposición de la Justicia por el robo investigado.

Por disposición de la ayudante fiscal zonal del Ministerio Público de la Acusación, el causante fue trasladado a la Seccional 47° del barrio Paso de Jama de Palpalá y luego derivado a la Comisaría 63° del barrio Alto Comedero de la capital provincial, correspondiente a la jurisdicción.

Las imágenes de las cámaras de seguridad se viralizaron en las redes sociales y varios lectores identificaron al inculpado, acusándolo de haber protagonizado otros episodios de similares características, en el mencionado sector barrial.