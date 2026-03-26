EEUU: el 59% no apoya la ofensiva contra Irán

El presidente de Estados Unidos Donald Trump está atento al humor popular, que estos días encendieron dos señales de alarma para el mandatario: por un lado, una encuesta mostró que el 59% de los estadounidenses cree que la ofensiva contra Irán ha ido demasiado lejos y están preocupados por los precios del combustible. Por el otro, Trump sufrió el martes un fuerte golpe electoral en su propia casa, el distrito donde se encuentra su resort de Mar-a- Lago en Florida.

Son datos que alertan a Trump de cara a las elecciones legislativas de noviembre, que pone en juego la renovación de la Cámara de Representantes y parte del Senado.

La encuesta del Centro de Investigación de Asuntos Públicos de The Associated Press-Norc publicada este miércoles indica que, mientras la guerra iniciada por Estados Unidos e Israel continúa en su cuarta semana, el índice de aprobación de Trump se mantiene estable, pero el conflicto podría estar convirtiéndose rápidamente en un importante lastre político para su gobierno.

Trump dice que está en conversaciones con Irán, aunque Teherán rechaza el diálogo y replica que "EEUU negocia consigo mismo". Pero a la vez, el republicano despliega más buques de guerra y tropas en Oriente Medio, con señales de que la guerra podría expandirse con fuerzas en el terreno. La encuesta de AP señala que alrededor del 59% de los estadounidenses afirma que la acción militar sido excesiva.

Mientras tanto, el 45% está "extremadamente" o "muy" preocupado por poder pagar el combustible en los próximos meses, frente al 30% en una encuesta de AP-Norc realizada poco después de que Trump ganara la reelección con promesas de que mejoraría la economía y reduciría el costo de vida.

Desde el inicio de la guerra, el combustible ha subido cerca de un dólar por galón en promedio en Estados Unidos. En un país donde cada habitante recorre aproximadamente 1.600 kilómetros por mes en auto o camioneta, el golpe al bolsillo es evidente.

Mientras Trump ofrece mensajes contradictorios sobre si la guerra con Irán terminará pronto, alrededor de 9 de cada 10 demócratas y cerca de 6 de cada 10 independientes dicen que los ataques en Irán han "ido demasiado lejos".

Los republicanos están más divididos. Cerca de la mitad de los republicanos dice que la acción militar ha sido "más o menos adecuada", pero relativamente pocos quieren verla ir más allá. Solo alrededor de 2 de cada 10 republicanos dicen que la acción militar no ha ido lo suficientemente lejos, mientras que cerca de una cuarta parte afirma que ha ido demasiado lejos.

Muchos desconfían de Trump sobre el uso de la fuerza militar en el extranjero. Alrededor de la mitad de los adultos tiene "solo un poco" de confianza o "ninguna en absoluto" en el mandatario, cuando se trata de tomar las decisiones correctas sobre el uso de la fuerza militar fuera de Estados Unidos.