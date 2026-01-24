El riesgo país bajó al nivel de junio de 2018

Tras el discurso del presidente Javier Milei en Davos donde ratificó el plan económico para Argentina, los bonos argentinos cerraron la semana manteniendo su tendencia positiva en Wall Street. De esa manera, en la víspera sumaron su tercer día seguido en alza, lo que impulsó al riesgo país a tocar un valor que no se veía desde junio de 2018.

El riesgo país de JP Morgan cayó 17 unidades durante la jornada de ayer y se ubicó en los 527 puntos básicos para la Argentina, un nivel mínimo desde el 12 de junio de 2018 (503 puntos), es decir hace 7 años y medio.

Los dos parámetros auspiciosos para la economía del país se relacionan con la compra de dólares del Banco Central que lleva acumulados más de US$ 970 millones en enero en sintonía con la baja de la cotización del dólar mayorista.

Desde que Javier Milei asumió como presidente, el riesgo país ya descontó casi 1.400 puntos básicos. En tanto que el panel de acciones líderes pasó a una ganancia de 3% en dólares en el transcurso de enero, y así revirtió la tendencia negativa en las primeras tres semanas del 2026.

Gustavo Gardey, cofunder de Bull Road Investments, explicó a El Cronista que, el S&P Merval se mueve al ritmo de las reservas: "Más dólares del Bcra implican menor riesgo país, financiamiento más barato y mejores valuaciones".

El estratega sostuvo que, en enero, con US$ 903 millones comprados, el gobierno nacional consiguió bajar tasas en pesos, relajar el sistema financiero y sostener bonos en dólares debajo de dos dígitos, en un contexto donde el mercado ya da por descontado el pago de la deuda.

"Eso habilita emisiones corporativas más baratas -como YPF al 8%- y pone un piso a las acciones. El salto grande dependerá de las reformas estructurales: sin ellas hay cautela; con ellas, el S&P Merval en dólares podría jugar otro partido", alertó Gardey.

El optimismo del mercado para con la Argentina dejó una nueva suba de los bonos en dólares que apuntaló otra baja del riesgo país. Los bonos en dólares mostraron su 3º avance consecutivo en Wall Street y se dio a pesar del complicado entramado global con la avanzada de Trump sobre Groenlandia.

En la plaza local, los bonos soberanos en dólares cerraron con mayoría de subas, encabezadas por el Global 2041, que subió 1,3%; seguido por el Bonar 2035, que se apreció 1,2%.