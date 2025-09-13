°
13 de Septiembre,  Jujuy, Argentina
TEMAS

LIGA PROFESIONAL
Liga Jujeña
taller de RCP
Deporte Social
Futbol infantil
Pintada estudiantil

Cambio en recorrido de micros y cortes de tránsito

Se debe a la Pintada Estudiantil y a la Elección de Capital.

Sabado, 13 de septiembre de 2025 00:00
ATENCIÓN | HOY Y MAÑANA HABRÁ CORTES DE TRÁNSITO EN CIUDAD CULTURAL.

La Dirección de Tránsito y Transporte de la comuna capitalina informó que con motivo de la realización de la tradicional Pintada Estudiantil y la Elección Representante Capital de los Estudiantes, previstas para hoy y mañana, respectivamente, en Ciudad Cultural, se implementarán modificaciones en los recorridos del transporte urbano y cortes de tránsito en esa zona.

Detalló que los cambios en recorridos de colectivos para hoy, desde las 9 hasta las 20, y para mañana desde las 19 hasta la finalización de la elección, se hará con el ingreso de las unidades a Ciudad Cultural por Santibáñez, Comandante Pérez, Airampo, Suipacha, Colectora Pila Solá, Avenida de las Carrozas, Avenida Bolivia y luego retomarán su recorrido habitual.

Los cortes de tránsito serán en la Avenida de las Carrozas y su intersección con Avenida de las Carrozas, Prolongación Zorrilla de San Martín, Colectora Pila Solá y rotonda ingreso a Ciudad Cultural; Avenida de las Carrozas y su intersección con Juntos en Jujuy, Dr Vidal, Pedro del Portal e ingreso Zona Sur y en Suipacha esquina Coronel Arias.

Finalmente, desde esa dependencia municipal solicitaron a los conductores y vecinos en general a prestar especial atención a la cartelería y al personal de Tránsito apostado en el lugar para ordenar la circulación durante ambas jornadas.

 

