El "Paseo Navideño" se suma a la agenda de fin de año en Cantares

En el marco de las celebraciones de fin de año, se realizará un "Paseo Navideño" que busca posicionarse como una alternativa comercial y recreativa para vecinos y visitantes. La iniciativa es impulsada de manera conjunta por Marcela Yorqui y Florencia Reinaldi, de Posh Eventos; Carolina y Francisco Zoricich, propietarios de Cantares Eventos; y Fernando Patagua, de la casa de té "Fer Patagua".

El evento contará con la participación de más de 30 emprendedores y expositores con una gran variedad de productos.

El objetivo es ofrecer un espacio cuidado y organizado que permita visibilizar el trabajo de emprendedores locales y, al mismo tiempo, brindar al público una experiencia cómoda en la previa de la Navidad.

Fechas y horario

El "Paseo Navideño" se desarrollará los días 21, 22 y 23 de diciembre, en horario corrido de 12 a 21, con entrada libre. El evento tendrá lugar en Cantares Eventos, ubicado en avenida Arturo Illia 365- Los Perales. Se trata de un salón cerrado que cuenta con aire acondicionado y comodidades que garantizan una visita confortable durante toda la jornada.

Desde la organización confirmaron que la feria no se suspende por lluvia ni por altas temperaturas, ya que todas las actividades se realizarán bajo techo.

Emprendedores y variedad de productos

La feria contará con la participación de alrededor de 30 emprendedores jujeños, quienes ofrecerán una amplia diversidad de propuestas: plantas, tejidos artesanales, perfumes, mochilas, bolsos, mantelería, aromatizadores, velas, pijamas, cuadros y artículos de decoración para el hogar.

La selección de los expositores apunta a brindar opciones originales para regalos navideños, con productos de identidad local y una distribución de stands pensada para facilitar el recorrido y la experiencia de compra.

Gastronomía, barra saludable y música en vivo

Además del paseo comercial, el evento dispondrá de un sector gastronómico para quienes deseen permanecer en el lugar. Se destaca la participación de los hermanos Fernández, quienes estarán a cargo de una barra de productos saludables, con propuestas pensadas para acompañar la jornada.

Durante los tres días del paseo, el público también podrá disfrutar de Djs invitados y shows en vivo, sumando un atractivo cultural y recreativo que transforma la feria en una experiencia integral, más allá del recorrido de compras.

Sorteos y regalos

Como atractivo adicional, durante las tres jornadas se realizarán sorteos y entregas de regalos navideños, alcanzando un total de 30 premios. Esta propuesta busca incentivar la participación del público y reforzar el espíritu festivo del evento.

Desde la organización destacaron la gran respuesta de los emprendedores, ya que los cupos disponibles se completaron en pocas semanas, y subrayaron la importancia de acompañar este tipo de iniciativas que fortalecen el consumo local y la economía regional.