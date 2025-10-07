Agredió con una silla a su pareja y golpeó a su hijo

Un hombre fue detenido luego de protagonizar un violento episodio en el barrio Alto Comedero, donde atacó a golpes y con una silla a su pareja, se retiró y luego volvió para agredir a su hijo, quien lo retuvo hasta la intervención policial.

De acuerdo a las fuentes que fueron consultadas por este diario, el lamentable episodio se registró este fin de semana alrededor 22.30 en un sector del asentamiento Aero Club del mencionado barrio de la capital jujeña.

Fue en esas circunstancias que un llamado telefónico alertó a las autoridades sobre un hecho de violencia de género en progreso, por lo que una comisión de la Seccional 46° se constituyó en el lugar.

Allí se entrevistaron con la víctima, una mujer de 42 años, quien presentaba signos de agresión y manifestó que su pareja de 45 le propinó golpes de puño y la atacó con una silla, para luego emprender la fuga.

Debido a las heridas la víctima tuvo que ser trasladada al hospital "Pablo Soria", donde recibió las curaciones correspondientes.

En tanto, los efectivos policiales realizaron recorridos por el sector pero no lograron dar con el paradero del inculpado.

Minutos más tarde un nuevo llamado telefónico al sistema de emergencias 911 solicitó con urgencia la presencia de una comisión de efectivos debido a que el agresor había retornado al domicilio.

Al presentarse en el lugar, los efectivos constataron que el inculpado y su hijo de 20 años protagonizaban una feroz pelea.

De inmediato redujeron al irascible sujeto que se encontraba en estado de ebriedad, con signos de agresión en el rostro y sangre y lo trasladaron a la Seccional 46°, donde quedó a disposición del Juzgado de Violencia de Género.

Mientras que el joven indicó que alertó a la Policía al percatarse que su progenitor retornó al inmueble y cuando éste lo atacó, pudo retenerlo hasta la intervención de los efectivos.

La denuncia fue radicada en la mencionada dependencia policial y el personal del lugar quedó a cargo de las actuaciones complementarias, por disposición del ayudante fiscal zonal del Ministerio Público de la Acusación.