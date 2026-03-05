Rusia se ofrece a mediar entre Irán y Estados Unidos

Rusia está dispuesta, si es necesario, a actuar como mediador en conversaciones de paz entre Irán y Estados Unidos, informó Mikhail Ulyanov, representante permanente de Rusia ante las organizaciones internacionales en Viena, al diario ruso Izvestia.

“Por supuesto, si es necesario, Rusia está dispuesta a prestar servicios de mediación”, afirmó el diplomático ruso, resume el cable de Xinhua que toma la Agencia Noticias Argentinas.

El diplomático señaló que, aunque la reanudación del diálogo entre Estados Unidos e Irán parece improbable por ahora, los objetivos fundamentales de ambas partes (el objetivo de Washington de impedir que Irán obtenga armas nucleares y la exigencia de Teherán de alivio de sanciones) no pueden alcanzarse mediante la fuerza militar.

Irán acogería con satisfacción la mediación rusa

Según Ulyanov, Irán acogería con satisfacción la mediación de Rusia; sin embargo, señaló que Estados Unidos dejó en claro que no necesita intermediarios, al considerar que puede gestionar la situación por sí solo.

“Los estadounidenses en realidad están gestionando esto muy mal”, concluyó Ulyanov.