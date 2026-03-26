Terminó la segunda audencia del juicio a Nicolás Maduro por narcotráfico y conspiración armada

El expresidente venezolano Nicolás Maduro volvió a los tribunales de Nueva York para enfrentar una nueva audiencia en el marco de la causa por narcotráfico y conspiración armada.

Maduro (63) y su esposa, Cilia Flores (69), se sentaron en la mesa de la defensa entre sus abogados, con uniformes de cárcel y audífonos para escuchar la traducción, informó AP.

Ambos permanecen detenidos en el Centro Metropolitano de Detención de Brooklyn desde hace casi tres meses, tras la espectacular operación militar estadounidense que los capturó en Caracas el 3 de enero.

Desde entonces, solo salieron una vez, el 5 de enero, para su primera audiencia, donde el exmandatario se declaró “prisionero de guerra” y “no culpable” de los cargos en su contra.

Los cargos y la estrategia de la defensa

El exjefe de Estado venezolano enfrenta acusaciones graves: conspiración por narcoterrorismo, importación de cocaína, posesión de ametralladoras y artefactos destructivos, y conspiración para la tenencia de esas armas.

En la audiencia de este jueves Maduro busca que el tribunal desestime el caso, mientras sus abogados y el gobierno venezolano se disputan quién pagará los honorarios de la defensa.

El abogado de Maduro, Barry Pollack, denunció ante el tribunal que las sanciones estadounidenses complican el pago de sus servicios, ya que necesita una licencia especial del gobierno de Estados Unidos para recibir fondos de Venezuela. Pollack argumentó que este requisito viola el derecho constitucional de Maduro a elegir su representación legal y pidió que el caso sea desestimado por cuestiones procesales.

Se dispuso un fuerte operativo de seguridad en los alrededores del tribunal neoyorquino, dada la sensibilidad política y mediática del caso.

El caso está en manos del juez Alvin Hellerstein, de 92 años, una figura de peso en la Justicia estadounidense, que ahora debe decidir el futuro judicial de uno de los líderes más polémicos de América Latina.