La UE anunció que el acuerdo con el Mercosur se aplicará de forma provisional a partir del 1 de mayo

La Unión Europea anunció que el acuerdo comercial con el Mercosur comenzará a aplicarse de manera provisional a partir del 1° de mayo. La decisión fue comunicada por la Comisión Europea, que destacó que la medida facilitará la eliminación inmediata de varios aranceles entre ambos bloques.

El pacto, que llevaba más de 25 años de negociaciones y polémicas, involucra a la Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay por parte del Mercosur. Según la Comisión Europea, la aplicación provisional será válida para los países que hayan completado sus procedimientos de ratificación y lo hayan notificado antes de fin de marzo.

La Comisión Europea remarcó que la entrada en vigor provisional del acuerdo permitirá suprimir de inmediato algunos aranceles, lo que abrirá nuevas oportunidades para el comercio entre América del Sur y Europa.

El tratado facilitará que la UE exporte más autos, maquinaria, vinos y bebidas alcohólicas hacia el Mercosur, mientras que los países del bloque sudamericano podrán colocar carne bovina, aves, azúcar, arroz, miel y soja en el mercado europeo.

El acuerdo con el Mercosur fue respaldado por los gobiernos de Alemania y España, pero recibió fuertes críticas del sector agrícola en Francia, que teme la llegada de productos más baratos y con menos controles que los exigidos en la UE.

En enero, el Parlamento Europeo le pidió que la Justicia verifique la legalidad del acuerdo. Mientras la Comisión optó por avanzar con la aplicación provisional, a la espera de una decisión de la Corte de Justicia de la UE, que podría demorar hasta un año y medio.

Hasta el momento, la Argentina, Brasil y Uruguay ya notificaron a la UE que completaron sus trámites internos. Paraguay ratificó el acuerdo recientemente y se espera que envíe la notificación en los próximos días, según precisó la Comisión Europea.

En términos prácticos, el tratado entre ambos bloques regionales apunta a eliminar progresivamente los aranceles sobre el comercio bilateral: la UE abrirá su mercado a cerca del 92% de las importaciones desde el Mercosur y otorgará cuotas o preferencias para otros bienes. A cambio, los países sudamericanos reducirán gravámenes sobre productos europeos, consolidando así una de las zonas de libre comercio más grandes del mundo.

Para la Argentina, esto significa una profunda apertura de mercados hacia la UE, que ya es uno de los destinos más relevantes de exportaciones, en especial en sectores como el agroindustrial, energético, minero e industrial.

Según estimaciones oficiales, este incremento en el acceso al mercado europeo podría traducirse en un crecimiento significativo de las ventas externas argentinas en los próximos años.

La Unión Europea es una de las principales fuentes de inversión extranjera directa en el país, y la estabilidad que ofrece el acuerdo podría traducirse en una mayor llegada de capitales destinados a proyectos productivos y de infraestructura.

La UE ya es un socio clave para la Argentina. En 2025, la UE fue el tercer destino de las exportaciones locales, detrás de China y Brasil. En esos doce meses, las ventas al bloque europeo sumaron US$8486 millones, un alza de 2,6% respecto de 2024. En tanto, las importaciones fueron por US$10.478 millones, con lo que el saldo comercial fue negativo para la Argentina en US$1992 millones. Esta región concentró el 9,7% de las ventas argentinas al exterior y el 13,8% de las compras.

Con el acuerdo firmado, se prevén mejoras arancelarias concretas para productos clave de la canasta exportadora argentina. La carne vacuna, que hoy paga aranceles de entre 20% y 60%, accederá a nuevas cuotas con aranceles reducidos o nulos; los langostinos y calamares pasarán a tributar 0%; la merluza y la miel también ingresarán sin aranceles, al igual que una amplia variedad de frutas y cítricos, como limones, peras, arándanos, cerezas y kiwi. Además, se otorgarán las mayores cuotas agrícolas jamás concedidas por la UE para productos como carne bovina, maíz, arroz, carne aviar y etanol.

En términos de impacto macroeconómico, las proyecciones oficiales indican que las exportaciones argentinas a la Unión Europea podrían crecer hasta 76% en los primeros cinco años de vigencia del acuerdo y hasta un 122% en un plazo de diez años.

Finalmente, el acuerdo apunta a fortalecer la previsibilidad jurídica y el atractivo para las inversiones extranjeras. La Unión Europea es la principal fuente de inversión extranjera directa en la Argentina, con un stock cercano a los US$75.000 millones, y el tratado establece un marco regulatorio alineado con las mejores prácticas internacionales, complementando otros instrumentos de incentivo a la inversión vigentes en el país.