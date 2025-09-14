El papa León XIV celebra su cumpleaños 70°

Desde todos los continentes llegan mensajes y muestras de afecto al Pontífice con motivo de su septuagésimo cumpleaños.

Miles de fieles acudieron este domingo a la plaza de San Pedro del Vaticano con pancartas para desearle feliz cumpleaños al papa León XIV, que este domingo cumplió 70 años.

"Queridos míos, parece que saben que cumplo 70 años hoy", dijo sonriendo al final de la tradicional oración del Ángelus de los domingos.

"Doy gracias al Señor, a mis padres y agradezco a todos los que han tenido un pensamiento por mí en la oración", añadió el pontífice, aplaudiendo a la multitud.

El Vaticano no ha previsto ningún evento oficial para festejar el cumpleaños del papa, que este domingo presidirá una misa para los mártires del siglo XXI.