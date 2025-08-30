Asesinan a un influyente diputado ucraniano

El diputado ucraniano Andri Parubi, exportavoz del Parlamento, fue asesinado a tiros este sábado en la ciudad de Leópolis , Ucrania. El ataque ocurrió al mediodía y, según la Policía, el político murió en el lugar de los hechos a causa de la gravedad de sus heridas.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, confirmó la noticia en un comunicado oficial y expresó sus condolencias a la familia del fallecido. El mandatario informó que los ministros de Interior y el fiscal general lo habían notificado del "horrible asesinato". "Se destinarán los recursos necesarios para la investigación y el castigo del asesino", agregó Zelenski.

De acuerdo con testigos del crimen, un hombre vestido de repartidor se acercó al diputado a bordo de una bicicleta eléctrica y le disparó en repetidas ocasiones. La prensa ucraniana informó que Parubi recibió cinco impactos, si bien en la escena del hecho se hallaron siete casquillos.

Parubi, nacido en 1971, fue una figura destacada en los movimientos proeuropeos del país, como la "Revolución Naranja" de 2004 y la de Maidán de 2014, en la que llegó a liderar fuerzas de autodefensa. Entre 2016 y 2019 presidió el Parlamento ucraniano, y su rol en el Consejo de Defensa y Seguridad Nacional durante la ocupación de Crimea lo convirtió en un objetivo de la desinformación rusa.