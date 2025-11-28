Donald Trump llamó “estúpida” a una periodista en conferencia de prensa

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llamó “estúpida” a una periodista este jueves, lo que suma otro insulto a la lista de agravios que dirigió contra mujeres periodistas cuando no está de acuerdo con las preguntas, destacaron medios internacionales cuya información llegó a la redacción de la Agencia Noticias Argentinas.

“¿Eres estúpida? ¿Eres una persona estúpida?”, le preguntó el magnate republicano mientras interrumpía a la comunicadora durante una sesión de prensa en su residencia de Florida centrada en la verificación de antecedentes de afganos en los Estados Unidos, señala un informe del sitio dw.

Dos soldados de la Guardia Nacional fueron baleados cerca de la Casa Blanca el miércoles, y las autoridades vinculan como atacante a un ciudadano de Afganistán que llegó al país tras la retirada abrupta de las fuerzas estadounidenses de ese país en 2021. La periodista le preguntó a Trump por qué culpaba a su predecesor, Joe Biden, cuando algunos miembros de su propia administración habían dicho que los afganos reasentados habían sido sometidos a un proceso de revisión de antecedentes exhaustivo.

“Porque ellos los dejaron entrar”, respondió Trump, mostrando una foto de un avión militar estadounidense lleno de personas que huían mientras las autoridades talibanes retomaban el poder. Vinieron “junto con miles de otras personas que no deberían estar aquí, y solo estás haciendo preguntas porque eres una persona estúpida”, se enojó Trump.

Insultos y lenguaje brusco

Los insultos y el lenguaje brusco son una característica de la era Trump, pero el líder estadounidense parece reservar una particular aversión hacia las mujeres de la prensa, analiza el sitio alemán.

Una “cerdita”



Y abunda que el miércoles, el mandatario arremetió contra un informe del diario The New York Times que se centraba en su edad y sus crecientes signos de fatiga, llamando “fea” a la autora del artículo, en tanto que a principios de este mes, tildó de “cerdita” a una periodista y a otra la definió como “una persona terrible”