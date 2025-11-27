Macron anuncia un servicio militar voluntario de 10 meses

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, anunció este jueves la creación de un servicio militar voluntario de 10 meses, a partir del próximo verano boreal, para jóvenes entre 18 y 19 años que solo servirán en misiones en el territorio nacional.

En un primer momento se incorporarán al servicio militar voluntario 3000 jóvenes, que deberían aumentar a 10.000 en 2030 y, "en función de la amenaza", 50.000 en 2035, dijo el jefe del Estado francés en un discurso en el cuartel de Varces, en los Alpes franceses, reportó el sitio DW y accedió la Agencia Noticias Argentinas.

"La juventud aspira a la libertad y tiene sed de compromiso", afirmó Macron antes de señalar que la creación de este "servicio nacional" se enmarca en un movimiento general que se está produciendo en el Viejo Continente.

"En un momento en que todos nuestros aliados europeos avanzan frente a una amenaza que pesa sobre todos nosotros, Francia no puede permanecer inmóvil", señaló Macron.

Y añadió: "Necesitamos la movilización de la nación para defenderse, no contra tal o cual enemigo, sino para estar preparada y para ser respetada".