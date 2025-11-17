Chile: Jara se impuso sobre Kast por escaso margen y habrá segunda vuelta

La candidata del oficialismo chileno Jeannete Jara se impuso en las elecciones presidenciales por escaso margen sobre el republicano José Antonio Kast, por lo que ambos se enfrentarán en el balotaje.

La contienda está prevista para el próximo 14 de diciembre, cuando se conocerá quién es el sucesor del actual mandatario Gabriel Boric.

Con el 71,1% de las mesas escrutadas, la postulante oficialista alcanzaba el 26,6 por ciento de los votos, mientras que Kast llegaba al 24,19.

En tanto, en tercer lugar se ubicó Franco Parisi, del Partido de la Gente, con 19,2 por ciento de los votos.

En los siguientes puestos se ubican Evelyn Matthei, Johannes Kaiser, Harold Mayne-Nicholls, Marco Enríquez-Ominami, y Eduardo Artés.

Matthei fue la primera en reconocer la derrota y adelantó su respaldo a Kast para la segunda vuelta electoral.

“Vamos al comando de José Antonio Kast para felicitarlo”, sostuvo Matthei en una declaración pública tras conocerse los primeros resultados oficiales.

Káiser también se expresó en ese sentido y confirmó su acompañamiento al republicano, que se perfila como favorita para quedarse con la victoria.

Jara pidió "cuidar la democracia

La ex ministra de Trabajo agradeció el respaldo en las elecciones y llamó a “cuidar la democracia”.

“Estoy dando la cara y les agradezco que nos acompañen dando un mensaje potente, de esperanza y futuro para el país. Creo que Chile es un país grande y no lo podemos olvidar, no dejemos que nos haga creer que no lo somos”, resaltó.

Y enfatizó: “Nuestra patria va a seguir creciendo con todos y todas. La democracia hay que cuidarla y valorarla para que se ponga en riesgo”.