Sheinbaum celebró el primer año de Gobierno con el compromiso de defender al país

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, celebró su primer año de Gobierno iniciado el 1 de octubre de 2024 con un mensaje público en la plaza central de la capital del país, en el que reafirmó su compromiso de defender al país y rechazó cualquier injerencia extranjera o violación del territorio mexicano.

“Somos un país libre, independiente y soberano”, subrayó la mandataria mexicana desde la Plaza de la Constitución con capacidad para unas 100.000 personas.

Ante la mayoría de los integrantes de su gabinete, gobernadores, legisladores y simpatizantes que la acompañaron en el acto masivo, Sheinbaum expresó que no gobierna sola, sino con el pueblo.

Expuso que México avanza con democracia, soberanía y justicia social, valores que son fruto de décadas de lucha.

Recordó que entre 2018 y 2024, un total de 13,5 millones de personas salieron de la pobreza, logro que calificó como “histórico”, lo que refuerza la convicción de que la administración actual está por el rumbo correcto.

Sheinbaum enumeró varios de los logros de su primer año de administración como la primera presidenta de México, entre ellos los cuatro pilares de su estrategia de seguridad: atención a las causas de la delincuencia, mayor inteligencia, fortalecimiento de la Guardia Nacional al incorporarse a la Secretaría (Ministerio) de Defensa y colaboración entre niveles de Gobierno.

La gobernante perteneciente al oficialista Movimiento Regeneración Nacional (Morena) presentó su mensaje poco antes del mediodía de este domingo desde la puerta principal del Palacio Nacional, al llevar un vestido bordado por artesanos de color guinda, el color oficial de su fuerza política. Otros de los temas que abordó la presidenta mexicana fueron en materia económica, al asegurar que sigue adelante la inversión extranjera directa, además de mencionar los programas sociales como pensiones a adultos mayores,la construcción de escuelas y la infraestructura sanitaria, entre otros, de acuerdo con el resumen de la agencia de noticias Xinhua.