Al menos 20 heridos en un tiroteo en Australia

Al menos 20 personas resultaron heridas, una de ellas de gravedad, por un ataque con arma de fuego en Sidney, informó este lunes la Policía de Nueva Gales del Sur. El presunto agresor, un hombre de 60 años identificado como Artemios Mintzas, fue detenido y no presenta aparentes vínculos con actividades terroristas.

El tiroteo ocurrió la noche del domingo en Croydon Park, un barrio del oeste de la ciudad australiana, donde Mintzas abrió fuego con un rifle de alta potencia contra automóviles, autobuses y peatones al azar. Se estima que realizó entre 50 y 100 disparos durante aproximadamente dos horas.

Un hombre permanece hospitalizado “en estado grave” por el impacto de una bala, mientras otras diecinueve personas sufrieron heridas leves, según la Policía. Se produjo un intercambio de disparos entre el presunto atacante y la policía antes de su captura, que tuvo lugar menos de dos horas después de los primeros disparos.

El superintendente interino Stephen Parry informó que Mintzas había tenido muy pocas interacciones con la policía en los últimos 20 años. Sufrió heridas leves durante el incidente, incluida una en la cuenca del ojo, y fue dado de alta del hospital para ser puesto bajo custodia en la estación de policía de Burwood, donde se esperaba que fuera acusado de una serie de delitos con armas de fuego.

Parry indicó que la policía incautó un rifle calibre 30 del apartamento del hombre, ubicado sobre un negocio en Georges River Road, junto con otros artículos que podrían dispararse en rápida sucesión. Los investigadores confirmaron que se habían disparado unos 50 tiros y continuaban examinando las dos escenas del crimen.

Entre los heridos, cinco fueron atendidos en el hospital, incluido un hombre de unos 50 años que recibió un disparo en el cuello mientras viajaba en un vehículo, la única persona con heridas directas por balas. Su vida no corre peligro, aunque la situación para los demás ocupantes fue descrita como “muy traumática”.

El comisionado de policía Mal Lanyon destacó la coordinación táctica de los oficiales especializados y afirmó: “Es increíble que nadie haya muerto… en mis 35 años en la policía, ha habido muy pocos incidentes de esta naturaleza, en los que alguien [supuestamente] ataca indiscriminadamente a personas en la calle”.

El subcomisario interino Trent King añadió que el incidente no parece estar relacionado con drogas o alcohol, ni con crimen organizado o terrorismo. Las autoridades investigan cómo Mintzas obtuvo el rifle y si contaba con licencia para armas de fuego.

Vecinos relataron que escucharon los primeros disparos alrededor de las 8 p. m. y posteriormente observaron la intervención de la policía táctica. Según Lanyon, las cámaras corporales mostraron lo cerca que estuvieron los oficiales de ser alcanzados. Uno de los agentes llevaba solo cinco semanas en la academia.

King calificó el ataque como un hecho “sin precedentes en Sídney, con una cantidad tan grande de disparos”, y resaltó la fortuna de que no hubiera más víctimas mortales.