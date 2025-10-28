Megaoperativo antidrogas en Río deja al menos 60 muertos

Al menos sesenta personas murieron, entre ellas dos agentes, y medio centenar fueron detenidas este martes (28.10.2025) en medio de un megaoperativo policial contra el Comando Vermelho, una de las más poderosas bandas del crimen organizado de Río de Janeiro. El gobernador estatal, Cláudio Castro, calificó la acción como "la mayor operación en la historia de Río de Janeiro".

Castro informó que entre los fallecidos hay dos policías y aclaró que la operación, que comenzó a primera hora de este martes, aún continúa y que el balance ofrecido es parcial, con lo que sugirió que podría haber más víctimas y detenidos. Los agentes centraron sus operaciones en los complejos de Penha y de Alemão, dos populosos conjuntos de favelas, en los que vecinos han dicho que escucharon tiroteos durante toda la mañana.

Medios locales informaron que miembros del Comando Vermelho, que junto con el Primer Comando de la Capital (PCC) es una de las bandas más activas del narcotráfico de Brasil, montaron barricadas en las favelas para intentar impedir el ingreso de las fuerzas de seguridad, que según fuentes oficiales han movilizado a unos 2500 agentes y 32 vehículos blindados.

Atentos a represalias

El gobernador Castro aseguró que los delincuentes resistieron hasta con drones artillados, con los que atacaron a los policías en algunos puntos de las favelas. En X (Twitter) publicó videos de estos ataques. "Es así como la policía de Río de Janeiro es recibida por los criminales: con bombas lanzadas por drones", escribió el político en la red social.