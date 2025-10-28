Vecinos y empresa de energía avanzan en agenda común

Miembros de la comisión directiva del centro vecinal de Bajo La Viña mantuvieron una reunión con el gerente general de la empresa Ejesa con el objeto de diagramar acciones conjuntas en beneficio de los vecinos del barrio.

En el transcurso del encuentro, concretado recientemente, acordaron una agenda común para que en el transcurso de la temporada de verano en la que los diversos factores climáticos intervienen para que los eventuales cortes de energía sean mínimos y no afecten seriamente a los hogares de los vecinos del sector.

En ese marco se destacó la necesidad de que los usuarios comprendan que es esencial hacer un uso eficaz y razonable de la energía, fomentando "prácticas de consumo responsable y elecciones informadas que optimizan la utilización de los recursos sin comprometer la calidad de vida. Para conseguirlo, se pueden implementar hábitos cotidianos como apagar y desconectar dispositivos que no se utilizan, emplear luces y electrodomésticos que sean eficientes, aprovechar la luz natural y dar mantenimiento a los sistemas. Estos hábitos de consumo y uso racional de energía se verán reflejados en las boletas de luz y agua", apuntó la comisión vecinal en una entrega de prensa.

Según los vecinalistas, el gerente de Ejesa, Ernesto Vaccaro, "se comprometió" a hacerles llegar a las autoridades del centro vecinal un detallado informe de las inversiones realizadas en el barrio.

Mensaje vecinal

