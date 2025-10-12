Israel confirmó que los rehenes secuestrados por Hamas serán liberados a partir de esta noche

Israel confirmó que los rehenes secuestrados en Gaza serán liberados a partir de este domingo a la noche, en el marco del acuerdo del alto el fuego alcanzado con Hamas.

El operativo comenzará a las 00 de Israel (18 de Argentina) con la apertura de la plaza de los secuestrados, según confirmó la portavoz del Gobierno, Shosh Bedrosian.

Bedrosian detalló que los 20 rehenes serán trasladados dentro de entre seis y ocho vehículos de la Cruz Roja y aclaró que no habrá "ninguna manifestación de intimidación por parte de Hamas".

Los rehenes serán entregados por la Cruz Roja a las fuerzas del Ejército de Israel que están ubicadas dentro de Gaza. Luego serán llevados a la base militar de Reim, a unos seis kilómetros de la divisoria, ya en suelo israelí.

“Israel está preparado si un rehén vivo requiere atención médica urgente; será trasladado a un centro médico de inmediato”, señaló Bedrosian, quien detalló que diez de los rehenes serán transferidos al Hospital Sheba, cinco al Beilinson y otros cinco al Ichilov, todos en la periferia de Tel Aviv.

La portavoz del Gobierno no detalló si los cuerpos de los rehenes que fueron asesinados en cautiverio serán trasladados en este intercambio o después.

Pero sí dijo que la Cruz Roja entregará los restos mortales a las tropas en Gaza, y que dentro del enclave palestino tendrán lugar una “breve ceremonia” y rezo judíos.

Los cuerpos serán transportados en ataúdes cubiertos por la bandera israelí y trasladados al instituto forense Abu Kabir en Tel Aviv, donde comenzará el proceso de identificación de los cadáveres y la notificación a las familias para que puedan celebrar los entierros.