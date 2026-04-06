Proponen espacios de escucha para adolescentes en toda la provincia

El Ministerio de Salud de Jujuy informa a la comunidad que la provincia avanza en el fortalecimiento de los Centros de Escucha para Adolescentes, una estrategia que prioriza la accesibilidad, la cercanía y el acompañamiento en salud mental, en articulación con la Municipalidad de San Salvador de Jujuy y el acompañamiento de UNICEF.

En este marco, durante 2025 se pusieron en marcha dos Centros de Escucha en las localidades de Perico y San Pedro, consolidando espacios pensados especialmente para adolescentes, donde pueden expresarse libremente, compartir sus experiencias y construir vínculos de confianza con equipos interdisciplinarios.

La propuesta se enmarca en una perspectiva de derechos, donde las y los adolescentes son protagonistas activos de estos espacios, promoviendo la escucha, la participación y el fortalecimiento de redes de cuidado en la comunidad.

Los Centros de Escucha funcionan los días miércoles por la tarde en las USMA (Unidades de Salud Mental y Adicciones, ex DIAT), integrando el trabajo territorial que lleva adelante el sistema público de salud con equipos especializados en abordajes integrales.

Para conocer y acceder a este dispositivo, la comunidad puede consultar el listado disponible en https://salud.jujuy.gob.ar/usma/, donde se detalla la ubicación de cada espacio en la provincia, facilitando la cercanía y el acceso oportuno a la atención y acompañamiento en salud mental.

Como parte de la planificación estratégica, la provincia avanza en la apertura de nuevos Centros de Escucha en diferentes puntos del territorio jujeño, con el objetivo de garantizar mayor acceso a estos espacios. En ese sentido, se trabaja en la implementación de nuevos dispositivos en el Umbral de Capital, Tilcara y Palpalá, fortaleciendo la red de atención en salud mental y adicciones en toda la provincia.