Luisana Lopilato se disfrazó de conejo y sorprendió a sus hijos en Pascua

Luisana Lopilato se disfrazó de conejo y animó la Pascua de su familia. “No están preparados para lo que viene”, escribió a puro humor la actriz para luego compartir la intimidad de la celebración.

Tal como dejó ver en sus historias de Instagram, la artista fue la encargada de esconder los huevos de chocolate en el parque de la casa.

“A la cuenta de tres van a buscar todos los huevos”, anunció. E inmediatamente los niños, entre ellos sus hijos Noah, Elías, Vida y Cielo, salieron a buscar los chocolates.

Mientras tanto, Luisana saltaba por el parque y jugaba con los chicos que estaban muy compenetrados en la búsqueda. “Felices Pascuas”, dijo sobre el final de la grabación.