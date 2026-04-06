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50ª edición

Jujuy convoca a escritores para la Feria Internacional del Libro 2026

Se convoca a escritores y editores a participar de una reunión informativa el día viernes 10 de abril para participar en la Feria Internacional del Libro 2026.

Lunes, 06 de abril de 2026 16:03

El Ministerio de Cultura y Turismo de Jujuy, a través de la Secretaría de Cultura, invita a escritores, escritoras y editoriales jujeñas a participar de una reunión abierta con el objetivo de consensuar la representación provincial en la 50ª edición de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, que se desarrollará del 23 de abril al 11 de mayo del corriente año.

Detalles sobre la nueva convocatoria a la Feria Internacional del Libro

El encuentro se realizará el próximo viernes 10 de abril a las 19:00 horas en la Casa de las Letras, espacio que se abre como punto de encuentro para pensar, dialogar y construir colectivamente la presencia de Jujuy en uno de los eventos culturales más importantes del país.

La convocatoria está destinada a escritores, escritoras y editores mayores de 18 años, de todos los géneros literarios, que acrediten una residencia mínima de cinco (5) años en la provincia.

Con esta iniciativa, Jujuy busca fortalecer su identidad cultural y potenciar la visibilidad de sus voces en el escenario nacional, apostando a una participación representativa, diversa y profundamente arraigada en el territorio. Porque cada historia que nace en Jujuy tiene el poder de viajar lejos… y esta es la oportunidad de hacerlo.

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