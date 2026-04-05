Dura interna en Adep: lunes y martes con paro por 48 horas

En un escenario atravesado por la crisis económica y el reclamo sostenido por mejoras salariales, el conflicto docente en Jujuy suma un nuevo capítulo con una convocatoria a paro que expone la interna en la Asociación de Educadores Provinciales (Adep), hoy sin conducción oficialmente reconocida.

Mientras otros gremios del sector, como el Cedems, analizan la continuidad de su plan de lucha y denuncian descuentos por días de huelga, en Adep conviven dos posturas contrapuestas que generan incertidumbre. Por un lado, el sector conformado por un cuerpo de delegados impulsa un paro por 48 horas para el lunes 6 y martes 7 de abril, sin asistencia a los lugares de trabajo y con movilización.

A través de su cuenta de Facebook: Delegados Adep señalaron que la medida fue resuelta en asamblea y responde a mandatos escolares de toda la provincia. En ese marco, cuestionaron los descuentos aplicados por días de paro y apuntaron contra el Gobierno provincial. "No es el paro lo que genera descuentos, es una decisión política", sostuvieron, al tiempo que llamaron a "no permitir que nos dividan".

Entre los principales reclamos, el sector exige un aumento salarial del 50%, al considerar que el incremento del 4% "no se ve reflejado" en los haberes. También plantean la necesidad de unificar salarios en todos los cargos, garantizar abonos en toda la provincia, avanzar con la entrega de cargos de asignaturas como Actividades prácticas e Informática, y respetar el Listado Único de Orden de Mérito (Luom).

Además, reivindicaron el derecho a huelga como garantía constitucional y denunciaron presuntas presiones hacia los docentes para anticipar su adhesión a las medidas de fuerza, lo que calificaron como "intimidación y hostigamiento".

Sin embargo, desde la Junta Provisoria de Adep, que tiene como objetivo normalizar el gremio, se despegaron de la convocatoria. "No estamos convocando a paros", afirmaron en un comunicado y remarcaron que toda información oficial será dada a conocer por sus canales institucionales.

Así, el sector llamó a actuar "con responsabilidad" y advirtió sobre la posible ilegalidad de la medida. En ese sentido, alertaron sobre eventuales descuentos salariales y cuestionaron a quienes promueven acciones "sin medir consecuencias". "¿Quién va a devolver la plata cuando llegue el descuento?".

De este modo, la convocatoria a paro no solo vuelve a poner en agenda el reclamo salarial docente, sino que también deja al descubierto la profunda división interna en Adep, en un contexto donde la falta de una conducción unificada impacta en la organización y alcance de las medidas de fuerza.