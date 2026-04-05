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Tenencia responsable

Zoonosis acerca servicios a los barrios

La Dirección de Zoonosis de San Salvador de Jujuy realizará operativos itinerantes del 6 al 10 de la semana, con quirófano móvil, vacunación y registro de mascotas en distintos barrios, con el objetivo de facilitar el acceso a servicios gratuitos de salud animal y promover la tenencia responsable.

Domingo, 05 de abril de 2026 15:47

La Dirección de Zoonosis de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy dio a conocer el cronograma semanal de actividades que se desarrollará del lunes 6 al viernes 10, con la presencia del quirófano móvil en distintos puntos de la ciudad y una jornada especial de vacunación y registro de mascotas.

El operativo comenzará el lunes 6 en el CIC Che Guevara, ubicado en Manzana 1 Lote 1 del barrio Che Guevara, donde el quirófano móvil atenderá desde las 8 horas. En tanto, el martes 7 se trasladará al CPV Belgrano, en la intersección de avenida 1° de Mayo y Zabala, en el barrio Belgrano, con atención prevista a partir de las 14 horas.

La agenda continuará el miércoles 8 en el CPV Santa Ana, situado en Capitán Krause y Comodoro de la Colina, en el sector de las 200 Viviendas de Alto Comedero, donde el servicio se brindará desde las 8 horas. El jueves 9, el quirófano móvil estará presente en el CPV Chijra, en calles Las Llamas y Manantiales, con doble turno de atención: a las 8 y a las 14 horas.

Finalmente, el viernes 10 se llevará a cabo una jornada de vacunación y registro en el Parque Urbano del barrio Tupac Amaru, sobre calle Intermedia, en el horario de 9 a 12 horas.

Desde el área recordaron la importancia de la tenencia responsable de mascotas y destacaron que estos operativos buscan facilitar el acceso a servicios esenciales de salud animal en los distintos barrios de la ciudad. Asimismo, invitaron a los vecinos a acercarse con sus animales para aprovechar estas prestaciones gratuitas que contribuyen al bienestar animal y a la salud pública.

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