Celebraron la Vigilia Pascual en la Catedral Basílica

La Vigilia Pascual se celebró en la Catedral Basílica de la ciudad capitalina, donde una importante cantidad de fieles participó de esta ceremonia central del calendario litúrgico cristiano.

La celebración, que tuvo lugar esta noche de sábado, conmemora la resurrección de Jesucristo y simboliza el paso de la oscuridad a la luz, uno de los momentos más esperados de la Semana Santa.

Durante la misa se realizó la bendición del fuego nuevo y el encendido del cirio pascual, signos que representan la luz de Cristo. Además, se llevaron a cabo lecturas bíblicas, cantos y la renovación de las promesas bautismales.

La ceremonia congregó a familias enteras que se acercaron a vivir este momento de profunda fe y recogimiento en el principal templo de la ciudad capitalina.

Desde la Iglesia destacaron la importancia de esta celebración como un tiempo de renovación espiritual y esperanza para la comunidad.

De esta manera, la Vigilia Pascual dio paso a las celebraciones del Domingo de Pascua, una de las fechas más importantes para los creyentes.