16°
5 de Abril,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

Irán
Turismo
Cafe
Música
Lola Mora
Tenencia responsable
Gimnasia
La opinión
ENTREVISTA A JUAN ATAHUALPA ALBARRACÍN
arte
Irán
Turismo
Cafe
Música
Lola Mora
Tenencia responsable
Gimnasia
La opinión
ENTREVISTA A JUAN ATAHUALPA ALBARRACÍN
arte

DÓLAR OFICIAL

$1415.00

DÓLAR SOLIDARIO

$

DÓLAR BLUE

$1405.00

3884873397
PUBLICIDAD
SEMANA SANTA

Celebraron la Vigilia Pascual en la Catedral Basílica

La ceremonia reunió a numerosos fieles en uno de los momentos más significativos de la Semana Santa.

Sabado, 04 de abril de 2026 21:38

 La Vigilia Pascual se celebró en la Catedral Basílica de la ciudad capitalina, donde una importante cantidad de fieles participó de esta ceremonia central del calendario litúrgico cristiano.

La celebración, que tuvo lugar esta noche de sábado, conmemora la resurrección de Jesucristo y simboliza el paso de la oscuridad a la luz, uno de los momentos más esperados de la Semana Santa.

Durante la misa se realizó la bendición del fuego nuevo y el encendido del cirio pascual, signos que representan la luz de Cristo. Además, se llevaron a cabo lecturas bíblicas, cantos y la renovación de las promesas bautismales.

La ceremonia congregó a familias enteras que se acercaron a vivir este momento de profunda fe y recogimiento en el principal templo de la ciudad capitalina.

Desde la Iglesia destacaron la importancia de esta celebración como un tiempo de renovación espiritual y esperanza para la comunidad.

De esta manera, la Vigilia Pascual dio paso a las celebraciones del Domingo de Pascua, una de las fechas más importantes para los creyentes.

 

 

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD