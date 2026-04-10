Brindar una mano a la capilla Santa Rosa de Alto Comedero

Confiada en que Dios ayuda y va abriendo camino la comunidad de la capilla Santa Rosa de Lima de la parroquia Virgen de la Medalla Milagrosa en Alto Comedero se animó el año pasado a colocar el piso de mosaicos. Venía trabajando fuerte para comprar los materiales y luego de una fallida colaboración de un organismo provincial debió apelar a la mano de obra de un vecino albañil que estuvo dispuesto a recibir el pago fraccionado según sus posibilidades.

Hoy, hasta las 20, ofrecerán ropa, calzado, carteras, juguetes, cosas dulces, plantitas, artesanías y más a precios muy accesibles.

Y es así que están solicitando la ayuda de la gente para obtener los fondos necesarios que les permitan abonar la deuda que originalmente superó los $5 millones, completar zócalos y pulidos; además de poder afrontar otros arreglos que surgen por el uso habitual de las instalaciones ubicadas en La Mendieta esquina Gronda, a un par de cuadras de Agua Potable de la ruta 66.

La capilla este año cumple su 30º aniversario, el párroco es el padre Olivier Bingidimi Sala, misionero de la Consolata. Brindan Catequesis, los ministros extraordinarios de la comunión visitan a los enfermos, dan la comunión y hacen la celebración en caso de no contar con la presencia del sacerdote y poseen un consejo económico. La santa misa se oficia los sábados a las 18.30.

Una de las iniciativas a la que apelaron es la realización de una venta de garage el primer sábado de cada mes, pero cuando hay alguna actividad pastoral agendada pueden postergarla. Es lo que ocurrió en este caso por la Vigilia Pascual del 4 de abril.

La coordinadora de la capilla, María "Mary" Lamas, invitó a la edición que se concretará hoy desde las 9 hasta las 20 ofreciendo ropa, calzado, carteras, juguetes, cosas dulces, plantitas y artesanías a precios accesibles. La intención es colaborar también con las familias de los asentamientos circundantes 4 de Agosto y el localizado al lado del barrio de Gendarmería.

FRATERNIDAD ECLESIAL | LOS SACERDOTES Y OBISPOS DE LA DIÓCESIS DE JUJUY Y ORÁN Y DE LAS PRELATURAS DE CAFAYATE Y HUMAHUACA DURANTE EL RETIRO EN SALTA.

Para que la cadena solidaria continúe y sea firme están solicitando donaciones que permitan mantener este proyecto: ropa en buen estado (en particular de hombre), calzado, artículos del hogar y todo lo que se pueda vender. Las reciben en la capilla los martes o sábados de 17 a 20, o al 388-5986284.

"Tratamos de darles un empuje y estar siempre alentando a las personas para que trabajemos, que hagamos cosas. Siempre pensando, para mayo hacer una locreada y tratar de acopiar cosas, pidiendo donaciones para que la venta sea ganancia nomás", expresó Mary a El Tribuno de Jujuy.

Asimismo la rifa que estaban ofreciendo se sorteará el 9 de mayo porque debido a que recién se reincorporaron efectivamente a Catequesis no se pudieron distribuir todos los números a $1.000.

Para que el sueño sea completo presentaron una nota en Arquitectura pidiendo materiales para el piso del atrio y esperan respuesta.

Retiro de sacerdotes en Salta

Hasta ayer 66 sacerdotes de las Diócesis de Jujuy y Orán y de las Prelaturas de Cafayate y Humahuaca participaron del Retiro Espiritual Anual del Clero en la casa de retiros San Juan XXIII de la ciudad de Salta. También estuvieron los obispos Daniel Fernández (Jujuy), Luis Scozzina y Claudio Castricone (Orán), Félix Paredes (Humahuaca) y Darío Quintana (Cafayate).

Los días de silencio, oración y reflexión de la Palabra, en un clima fraterno; contaron con la dirección de monseñor Oscar Ojea, obispo emérito de San Isidro. En la víspera se celebraron los 65 años de la creación de la Diócesis de Orán junto con el nombramiento como obispo coadjutor de monseñor Claudio Castricone -hasta ahora obispo auxiliar-, por parte del Papa León XIV ante la proximidad del cumpleaños 75 del obispo Scozzina que indica su retiro. La designación de un Coadjutor es un signo de continuidad y transición organizada. La misa final la presidió el arzobispo de Salta Mario Cargnello.

Desde hace cuatro años, como fruto de la beatificación de los mártires del Zenta, se realiza este retiro interdiocesano, con mucho fruto de fraternidad entre los asistentes. Los pastores de la región fueron los encargados de predicar las jornadas, que resultaron ser un bálsamo enriquecedor para el ministerio de los sacerdotes, así que regresan a sus comunidades con el corazón encendido y la fe renovada para seguir sirviendo al Pueblo de Dios. Debido a este retiro durante la semana los fieles jujeños oraron por los sacerdotes diocesanos para que el Señor renueve sus corazones, fortalezca su vocación y los sostenga en su entrega generosa al servicio del Pueblo de Dios.

Oración por la paz

En un mundo atravesado por conflictos y dolor, la Conferencia Episcopal Argentina invita a volver a lo esencial: la oración confiada. Todas las parroquias, capillas y comunidades jujeñas están invitadas a sumarse espiritualmente a la vigilia de oración por la paz que se celebrará hoy.

Recital pascual

El Ministerio de Música “Génesis” invitó al recital pascual “Cantemos al amor digno de alabar” que brindará hoy, a partir de las 20, en la parroquia Virgen de Lourdes del barrio Campo Verde. Mientras que el sábado 18 se reeditará en la capilla Virgen de Urkupiña desde las 20.

Encuentro de Cáritas

Hoy se realizará el Encuentro Diocesano de Cáritas “70 años alentando la esperanza” en la parroquia San Pedro de Río Negro de 8.30 a 14. Piden llevar taza y cucharilla. Realizarán un mural para celebrar los 70 años de Cáritas Argentina.