Vuelven las Olimpiadas San José: deporte y valores para jóvenes jujeños

El evento se realizará desde el 20 de marzo hasta el 9 de mayo y está destinado a estudiantes de nivel secundario de distintos puntos de la provincia. Nuestro matutino, El Tribuno de Jujuy, dialogó con uno de los organizadores del evento deportivo, Francisco Méndez, quien brindó detalles sobre las actividades que se desarrollarán durante las jornadas.

Las Olimpiadas San José están destinadas a jóvenes de primero a quinto año de distintos colegios de la provincia. El objetivo principal es fomentar el deporte, la integración y el fortalecimiento de valores entre los adolescentes.

“El año pasado tuvimos la participación de 120 chicos de San Pedro de Jujuy, El Carmen, La Mendieta, Palpalá y San Salvador de Jujuy”, comentó Méndez.

Asimismo, destacó que “son olimpiadas sin fines de lucro donde promovemos el deporte y la familia. Estamos muy entusiasmados”.

Las actividades comenzarán el 20 de marzo y se extenderán hasta el 9 de mayo, en el horario de 14.30 a 18 horas. Durante las jornadas se desarrollarán juegos, charlas y espacios de reflexión para fortalecer vínculos entre los jóvenes.

Entre los temas que se abordarán se encuentran la promoción de valores, la autoestima y la prevención del suicidio.

La inscripción se realiza de manera presencial en el colegio FASTA, ubicado en la ciudad de Palpalá, o bien comunicándose al número 3885405739.

Por último, los organizadores invitan a toda la comunidad juvenil a participar e inscribirse en esta nueva edición del evento.