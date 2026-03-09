21°
9 de Marzo,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

fútbol internacional
Tribunales Federales de San Luis
alto comedero
San Pedro
Barrio Chijra
Río Blanco
Los Alisos
QATAR
fútbol internacional
Tribunales Federales de San Luis
alto comedero
San Pedro
Barrio Chijra
Río Blanco
Los Alisos
QATAR

DÓLAR OFICIAL

$1440.00

DÓLAR SOLIDARIO

$

DÓLAR BLUE

$1410.00

3884873397
PUBLICIDAD
8m

Marcha del 8M en Jujuy: a las 17 en Plaza Belgrano

La movilización por el Día de la Mujer se realizará hoy desde las 17 en la Plaza Belgrano, bajo el lema "Contra la reforma laboral y la violencia de Milei. ¡En defensa de nuestros derechos y proyectos de vida!"

Lunes, 09 de marzo de 2026 10:43

Como en todo el país, las mujeres y diversidades de Jujuy se preparan para una nueva jornada de lucha en el marco del Día Internacional de la Mujer. La convocatoria es hoy, lunes 9 de marzo, a las 17 horas en la Plaza Belgrano.

Bajo la consigna nacional de rechazo al gobierno libertario, las manifestantes buscarán visibilizar sus reclamos históricos: el fin de la violencia de género, la desigualdad laboral y la precarización que afecta a miles de mujeres. En esta oportunidad, la protesta también apunta contra las políticas del oficialismo, al que acusan de querer desmantelar conquistas del movimiento feminista.

Las organizaciones convocantes invitan a las asistentes a llevar su pañuelo y sumarse a la movilización que promete teñir una vez más de verde y violeta las calles jujeñas. El paro de actividades, impulsado a nivel nacional, también tendrá adhesión en la provincia.

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Últimas noticias

PUBLICIDAD