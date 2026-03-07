Interés por los trabajadores de Metalnor SRL - Inza

Interesados por la situación de los trabajadores de Metalnor SRL - Inza (exAceros Zapla) en Palpalá, al respecto el bloque del PTS Frente de Izquierda, presidido por el diputado Gastón Remy, presentó en la Cámara de Diputados un proyecto de Solicitud de informes a la Secretaría de Trabajo de la Provincia.

La oposición quiere saber "si se abonó a los empleados el pago del plus por trabajo riesgoso, según el área que corresponda y brindando detalles", además cuál es "el estado actual de la planta y específicamente en materia de prevención de riesgos, higiene y seguridad laboral".

Y a la Dirección Provincial de Rentas de la Provincia un informe consignando los montos no percibidos por el Estado "surgidos del beneficio otorgado por este Cuerpo a través de la Ley Nº 6.469, sobre la exención impositiva correspondiente desde el periodo de 2025 hasta la fecha".

Al fundamentar el proyecto de Solicitud de informes, el bloque sostiene que Palpalá se forjó a partir del trabajo de miles de personas que pasaron por la antigua Altos Hornos Zapla, luego Aceros Zapla, hoy denominada Industrias Zapla (Inza) en su planta de más de 240 trabajadores "que en la actualidad se mantienen preocupados ante la no respuesta a sus reclamos".

Las demandas se hicieron el mes pasado "sostenidos por decisión colectiva de sus asambleas que nuclean a los tres turnos de la planta, con eje central en lo salarial y retrasos en los pagos por parte de la actual gestión bajo firma Metalnor SRL".

Atraso acumulado

Según los trabajadores "el atraso es acumulado por la deuda que mantiene hacia ellos la anterior administración (de Sergio Taselli), por lo que el incumplimiento en las actualizaciones salariales corresponde a más de 18 meses".

Además dan cuenta "de la poca inversión", que "no garantizan las condiciones mínimas" para su seguridad y "tampoco hay un mantenimiento adecuado de las distintas secciones, situación que se demuestra en la falta de elementos de protección para el trabajo bajo temperaturas extremas, agravando la exposición de su salud. Además la irregularidad sobre el pago de cómputos especiales de servicio en áreas riesgosas".

Asimismo señalan que tras la audiencia concedida por la Secretaria de Trabajo y Empleo de Jujuy en el marco de la conciliación obligatoria en febrero, la parte empresarial "justificó su accionar de rechazo al reclamo por atravesar" una "situación económica adversa para comercializar".