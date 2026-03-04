Trabajadores viales retoman las protestas por salarios

Los trabajadores de la Dirección Provincial de Vialidad mantienen un escenario de conflicto marcado por reclamos salariales y laborales que, aseguran, no encuentran respuestas concretas por parte del Gobierno provincial. Los empleados sostienen que sus haberes quedaron muy por debajo del costo de vida y que, en algunos casos, se ubican en niveles que rozan la línea de la indigencia.

Durante el año pasado ya habían advertido sobre incumplimientos oficiales vinculados a compromisos asumidos en instancias de diálogo. Sin embargo, según expresan desde el sector, las soluciones prometidas nunca se materializaron y el malestar persiste.

En ese contexto, este martes los trabajadores nucleados en el Sindicato de Trabajadores Viales Provinciales (Sitravip) retomaron las medidas de protesta ante la ausencia de convocatoria a paritarias y el retraso en la recomposición salarial. Desde el gremio cuestionaron el reciente incremento otorgado -un 4% más una suba del básico- al considerarlo insuficiente frente al avance inflacionario.

El secretario general del sindicato, Carlos Corso, remarcó que el sector no fue consultado previamente sobre la propuesta salarial y aseguró que el aumento "no modifica en nada la realidad de los trabajadores". Según explicó, la recomposición resulta mínima frente al deterioro acumulado de los sueldos.

Además del aspecto salarial, el dirigente señaló que existen serias dificultades operativas por la falta de personal en áreas clave. Indicó que faltan cuadrilleros, mecánicos y electricistas para cubrir las tareas de conservación de rutas y mantenimiento del parque automotor, incluso pese a la incorporación de nueva maquinaria.

Desde el gremio también advirtieron que la situación económica empuja a muchos empleados a buscar ingresos adicionales como choferes de remis o en aplicaciones de transporte, debido a que los salarios y viáticos no alcanzan para afrontar los gastos básicos. Esta realidad, afirmaron, repercute incluso en la disponibilidad de equipos de campaña.

Frente a este panorama, los trabajadores convocaron a una asamblea provincial para el lunes 9 de marzo, donde analizarán la continuidad de las medidas y debatirán una agenda que incluye la urgente convocatoria a paritarias, el pase a planta permanente de empleados y la cobertura de vacantes estratégicas para garantizar el funcionamiento del área.