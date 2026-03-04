Docentes cuestionan llamado a elecciones

La interna en Adep vuelve a quedar en el centro del conflicto docente en Jujuy. Un sector del gremio cuestionó el llamado a elecciones previsto para junio por parte de la actual junta provisoria, a la que acusa de no contar con legitimidad nacional y de mantener una conducción irregular. En un contexto de fuerte malestar salarial y alto acatamiento a medidas de fuerza, advierten que la acefalía sindical afecta la negociación paritaria y el normal funcionamiento institucional.

Cintia Lamas, docente de El Hormiguero e integrante del gremio, cuestionó públicamente el llamado a elecciones previsto para junio por parte de un sector que, según afirmó, no cuenta con legitimidad nacional para conducir el sindicato. En diálogo con El Tribuno de Jujuy, advirtió que la situación profundiza la crisis institucional y afecta de manera directa a la docencia provincial.

"Esta junta provisoria que está usurpando nuestro sindicato nos informó que las elecciones serían supuestamente en junio. La junta tiene el aval de la Secretaría de Trabajo y del Gobierno provincial, pero no hay un dictamen a nivel nacional que los reconozca como representantes del sindicato", sostuvo Lamas.

La docente señaló que el conflicto se arrastra desde hace más de un año, cuando -según indicó- "no se proclamó a una lista ganadora tras el proceso electoral anterior, lo que derivó en la actual acefalía. No sabemos con qué van a salir porque son los mismos que ocasionaron la acefalía del sindicato cuando durante más de un año no quisieron proclamar una lista ganadora. Son quienes generaron un perjuicio a la docencia provincial", afirmó.

En ese sentido, explicó que el sector al que pertenece ya realizó presentaciones ante el fuero federal y se encuentra a la espera de un nuevo dictamen. "Hemos tocado todas las puertas, pero acá en Jujuy no hay justicia. No tienen en cuenta las leyes, se rigen únicamente por lo que ellos dicen", cuestionó.

Lamas advirtió además que la falta de conducción reconocida impide el normal funcionamiento gremial, especialmente en un contexto económico complejo. "Esto nos perjudica porque no se pueden negociar paritarias ni atender cuestiones como la salud de los docentes o el asesoramiento legal. El Gobierno está manejando el fondo de nuestro sindicato y eso no se puede. Tenemos leyes sindicales como la 23.551, que establece la democracia interna, y el decreto 342/25 que indica que el Gobierno no debe interferir en ninguna negociación o situación interna del sindicato, pero aun así lo hacen", expresó.

En paralelo al conflicto institucional, la referente destacó el alto acatamiento al paro docente realizado el lunes pasado, que -según indicó- superó el 80%. La medida se dio en rechazo a la política salarial vigente, calificada como "humillante" por los trabajadores de la educación.

"Estamos en alerta porque el docente atraviesa un momento crítico. Lo que imponen los gobiernos nos está llevando a la pobreza. El educador ya no llega a fin de mes, no puede pagar el alquiler, la cobertura médica, el transporte o los servicios", manifestó.

Si bien el paro fue por 24 horas, Lamas adelantó que no se descartan nuevas medidas de fuerza que serán definidas en asambleas, pese a los conflictos internos que atraviesa la conducción sindical. El escenario, marcado por la disputa de legitimidad y el malestar salarial, anticipa un clima de tensión que podría profundizarse en las próximas semanas.