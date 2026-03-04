Árboles caídos, cortes de luz y una persona herida

Un fuerte temporal de viento y lluvia azotó ayer distintos puntos de la provincia y provocó caída de árboles, postes derribados, cortes de energía y al menos una persona herida en San Salvador de Jujuy. Al cierre de esta edición, las autoridades mantenían el monitoreo activo ante la posibilidad de nuevas contingencias.

Según el sitio oficial del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), durante la jornada rigieron alertas amarillo y naranja para diferentes zonas de Jujuy. Para hoy hasta anoche se mantenía el nivel amarillo para parte de la región de Valles, lo que anticipa que las condiciones inestables podrían continuar.

ALTO LA VIÑA | TROZOS DE UNA RAMA DE GRAN PORTE QUE CAYÓ SOBRE LA RUTA 56.

El director general de Emergencias, Ariel Mamaní, informó a El Tribuno de Jujuy que los principales inconvenientes estuvieron vinculados a las ráfagas de viento. "Hemos tenido más que nada caída de árboles, especialmente en el sector de Alto La Viña", indicó. Precisamente en ese barrio, cerca de las 15, una rama de gran porte cayó sobre una persona en la intersección de la Ruta Provincial 56 y calle Víctor Hugo. La víctima fue trasladada al hospital "Pablo Soria" por heridas y hasta anoche no se difundió el parte médico oficial.

EN PERICO | POSTE DE MADERA CAÍDO INTERRUMPIENDO EL TRÁNSITO VEHICULAR.

También se registraron postes caídos en Palpalá, donde trabajó el municipio, y múltiples intervenciones preventivas. Mamaní advirtió que, ante la caída de postes o cableado, los vecinos no deben acercarse y deben comunicarse de inmediato al 103 o al 911. "Siempre hay que sospechar que puede tener energía", advirtió.

La empresa Ejesa informó que sus cuadrillas técnicas y de emergencia trabajaban en la reparación de redes en la Capital y otras localidades. Entre los distribuidores en proceso de normalización se encontraban sectores de Gorriti, Moreno, Los Perales, Río Blanco y El Cucho. En Libertador General San Martín, barrios como Jardín, Pomelar, La Loma y parte de Ledesma permanecían afectados, incluso con el centro sin suministro.

PELIGRO LATENTE POR EL CABLEADO

En Perico y Pampa Blanca se reportaron cortes de luz, agua e internet, además de árboles caídos, mientras que en Fraile Pintado la lluvia se sintió con intensidad. En la capital, el temporal obligó a suspender actividades públicas como la Feria de la Creatividad Docente prevista en plaza Belgrano.

ÁRBOL TUMBADO DE RAÍZ EN PERICO

El fenómeno también impactó en provincias vecinas como Salta, donde se registraron postes derribados y amplios sectores sin energía en el Valle de Lerma.

Si bien al cierre de esta edición no se habían reportado voladuras de techos ni daños estructurales de gravedad en viviendas, las autoridades continuaban con tareas de relevamiento y asistencia.