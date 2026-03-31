Alerta amarilla por tormentas en la Puna y la Quebrada

El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta amarilla para este martes en distintos puntos de Jujuy, con condiciones que podrían complicarse especialmente hacia la tarde y la noche. Las áreas alcanzadas incluyen sectores de Tilcara, Humahuaca, Susques, Abra Pampa, Rinconada, Yavi y Santa Catalina, donde se esperan precipitaciones y tormentas localmente fuertes.

En San Salvador de Jujuy, la mañana inició con 21.2°C y una humedad del 93%. Según el reporte oficial, se espera una temperatura máxima de 25°C con una probabilidad de tormentas aisladas que alcanzará el 70% durante la tarde. Los vientos soplarán del sector norte con ráfagas de hasta 22 km/h.

Hacia el final del día, la inestabilidad persistirá en la capital jujeña, aunque con un leve descenso en la probabilidad de lluvias hacia la medianoche.

El organismo nacional recomienda precaución en las zonas bajo alerta ante la posible actividad eléctrica y abundante caída de agua en períodos cortos.