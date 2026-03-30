Lunes Santo en comunidades

Continuando con la Semana Santa 2026, hoy Lunes Santo habrá actividades especiales en algunas comunidades y se brindará el sacramento de la Reconciliación antes y después de las misas.

En el caso de la comunidad franciscana se celebrará la festividad del Señor Justo Juez, la devoción más fuerte que tiene la Basílica capitalina en cuanto a visitas y oraciones. Las misas se oficiarán a las 7.30, a las 18 y a las 20 (confesiones de 9 a 12). Se enmarca en el Jubileo por los 800 años de la muerte de San Francisco.

Mientras que en la parroquia Sagrado Corazón de Jesús invitaron a participar hoy, a las 19.30, de la misa para conmemorar el segundo aniversario del fallecimiento del padre Luis Domingo Arregui Uribesalgo. La Eucaristía será presidida por el padre José Quispe. Aprovecharon para recordar con cariño sus palabras "Estaré en el campo trabajando y el Señor me dirá: Luis, ven a mi mesa a comer pasteles".

Oriundo de Oñate (País Vasco, España), el sacerdote perteneciente a los Canónigos Regulares de Letrán se desempeñó como vicario parroquial, párroco de Sagrado Corazón de Jesús, capellán del Servicio Penitenciario (por 30 años), administrador parroquial y capellán de la iglesia Nuestra Señora del Carmen del barrio Cerro Las Rosas.

En parroquias

En la Catedral hoy y mañana a las 8 y a las 20 será la Misa de la Pasión; de 19 a 20 se atenderán confesiones y a las 20.45 el rezo del Vía Crucis.

En la parroquia San Pedro y San Pablo hoy y mañana se brindará la Reconciliación de 18 a 20; luego será la misa de las 20 y posteriormente se continuará confesando.

En la parroquia Nuestra Señora de Nieva hoy y mañana habrá Confesiones de 8.30 a 10 y de 16 a 19; con santa misa a las 20.

La parroquia Santa Teresita invitó hoy, a las 20, a la santa misa en la capilla de Luján y sede parroquial con la Unción de los Enfermos.

En la parroquia San José de Perico hoy a las 19 Reconciliaciones, a las 20 misa y luego continuarán confesando. Mañana de 7 a 19 será la jornada de Adoración al Santísimo, a las 9 reconciliaciones (San José) y a las 17.30 (Santo Domingo); a las 20 misa.