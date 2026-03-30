Como parte de las políticas de promoción de la salud mental, la Municipalidad de San Salvador de Jujuy, a través del Departamento de Salud Mental dependiente de la Subsecretaría de Desarrollo Humano, continúa desarrollando talleres abiertos a la comunidad orientados al bienestar emocional.

El miércoles, de 9 a 11, será el turno del tema "Aprender a decir que no: herramientas para poner límites sanos" y se realizará en el salón de la Dirección de Turismo (Necochea 565). La actividad, de carácter gratuito y con cupos limitados, estará orientada a trabajar de manera vivencial sobre la importancia de establecer límites en los vínculos. Se abordarán herramientas para reconocer las propias necesidades, expresar emociones y mejorar la comunicación de forma clara y respetuosa. Apunta a fortalecer el autocuidado sin sentimientos de culpa.

Los interesados pueden comunicarse al 388 593 7187.