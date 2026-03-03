La influenza aviar genera faltantes de pollo en el país

Ante los trascendidos sobre una supuesta falta de provisión de pollos en Jujuy, Claudia Lobo Borobia, médica veterinaria especializada en producción aviar y productora de la empresa Guallpa Huasi, explicó que la situación no es local sino nacional. Precisó que responde a la pérdida del estatus de "país libre de influenza aviar", lo que impactó de lleno en las exportaciones y en el equilibrio del mercado interno.

La profesional recordó que la avicultura argentina se caracteriza por producir carne de pollo de excelente calidad, con fuerte presencia en mercados internacionales. Para exportar, el país debe cumplir con estrictas normas sanitarias establecidas por la Organización Mundial del Comercio (OMC) por la influenza aviar, una de las enfermedades más graves a nivel mundial. Muchos países mantienen la enfermedad de forma endémica y quedan excluidos de determinados mercados.

Relató que Argentina logró sostener durante años el estatus de país libre de influenza aviar, lo que permitió no solo abastecer el mercado interno sino también generar excedentes exportables. Sin embargo, en 2023 se registró el primer caso en producción comercial y el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) declaró entonces la presencia de la enfermedad y notificó a la OMC, lo que derivó en el cierre inmediato de mercados exigentes como China y otros destinos estratégicos.

El cierre de exportaciones provocó de inmediato que el volumen de producción destinado al exterior se vuelque al mercado interno, que no tenía capacidad para absorberlo y la sobreoferta generó una fuerte caída de precios. "La avicultura es uno de los pocos sectores que históricamente se rigió por oferta y demanda, sin precios mínimos ni máximos. Siempre hubo mucha oferta y el pollo fue un producto accesible. La única manera de sostenerse fue siendo eficientes", explicó.

PRODUCCIÓN LOCAL | TIENE ALTOS ESTÁNDARES TECNOLÓGICOS Y DE CALIDAD

Entre 2023 y principios de 2025 el sector trabajó intensamente, junto al Senasa, para recuperar el estatus sanitario y a comienzos de 2025 Argentina volvió a declararse libre de influenza aviar y las exportaciones comenzaron a normalizarse pero en agosto de ese mismo año se detectaron nuevos brotes en explotaciones comerciales, lo que suspendió las ventas al exterior.

Durante los meses en que las exportaciones estuvieron suspendidas, la sobreoferta generó que caiganlos precios y dejó a muchas empresas financieramente afectadas, algunas redujeron drásticamente la producción y otras no pudieron sostenerla. Esa retracción implicó que hoy haya menor disponibilidad de pollo parrillero en el mercado nacional.

"Desde agosto hasta diciembre fue una verdadera tortura con precios por el piso. Muchas empresas grandes quedaron extremadamente comprometidas y redujeron su producción. Eso generó un descenso en la oferta nacional de pollo parrillero", dijo.

La baja en la producción afectó incluso a granjeros integrados de provincias como Entre Ríos, que dejaron de recibir pollitos bebé para engorde debido a la reducción de actividad en las empresas proveedoras. "Lo que está pasando no es que a Jujuy le falte pollo; le falta al país. Es un problema estructural derivado de los vaivenes sanitarios y del cierre de exportaciones", dijo.

Lobo Borobia destacó que la influenza aviar llega principalmente a través de aves migratorias provenientes del hemisferio Norte. Aunque existen vacunas a nivel mundial, Argentina no permite su uso porque modificaría el estatus sanitario y dificultaría el acceso a mercados que exigen condición de país libre sin vacunación, una situación comparable a lo que ocurre con la aftosa en la carne bovina.

Hace diez días se detectó un nuevo caso en Buenos Aires y Senasa volvió a cerrar las exportaciones. Luego, se declaró otro foco en Córdoba, lo que aumenta la preocupación en todo el sector. "Esta vez el brote se dio en reproductoras, donde la bioseguridad es extremadamente estricta. Eso lo vuelve aún más grave", explicó.

El protocolo sanitario establece la clausura del establecimiento afectado y un perímetro de tres kilómetros a la redonda, además de un área de vigilancia de 10 kilómetros con controles semanales. Para recuperar el estatus, deben transcurrir al menos 28 días con resultados negativos tras la eliminación del foco, un proceso que puede extenderse más de dos meses. Las aves infectadas se sacrifican en su totalidad, por lo que en muchos casos las empresas no logran recuperarse económicamente.

Falta de previsibilidad

JUJUY | PRODUCCIÓN TECNIFICADA TIENE FÓRMULA PROPIA Y TODO EL CICLO.

La productora sostuvo que la falta de previsibilidad es hoy uno de los mayores problemas. "Cuando tenemos exportaciones abiertas, sabemos cuánto producir para el mercado externo y cuánto para el interno. Sin exportaciones no hay planificación posible", afirmó.

En el caso de Guallpa Huasi, destacó que la empresa jujeña logró sostenerse gracias a una administración financiera prudente que evitó endeudamientos, aunque reconoció que el impacto fue severo. "Recién ahora estamos recuperando el precio mayorista que teníamos hace un año. Fue un esfuerzo enorme", dijo.

También aclaró que los precios en el comercio minorista, no siempre refleja inmediatamente las bajas que sufren los productores. "Cuando el productor baja el precio, el minorista muchas veces mantiene su margen. Pero cuando el productor sube, el aumento se traslada rápidamente. Es la lógica del mercado", explicó.

Además, insistió en que la situación actual responde a una problemática sanitaria y comercial de alcance nacional debido a que China es uno de los principales compradores y uno de los mercados más exigentes, por lo que fue de los primeros en cerrar sus importaciones en 2023, seguida por Chile y otros países.

"La influenza aviar es un virus y es inmanejable. Todo está basado en bioseguridad extrema, controles de ingreso, desinfección de vehículos, manejo estricto en granjas y plantas. Pero aun así el riesgo existe. Hoy hay mucha incertidumbre y el sector atraviesa un momento delicado", afirmó.

La producción en Jujuy

Claudia Lobo Borobia precisó que la producción exige altos estándares tecnológicos y una actualización permanente. Los insumos están atados a valores internacionales ya que cotizan en dólares, mientras que la comercialización del pollo se realiza en pesos, por lo que hay una fuerte presión sobre la rentabilidad.

“Producir es caro y requiere innovación constante”, sostuvo. En relación a la situación productiva local, la profesional explicó que en la empresa jujeña Guallpa Huasi elaboran su propio alimento balanceado que es una ventaja estratégica y de una gran responsabilidad técnica y financiera. “Tenemos una fórmula propia y adquirimos todas las materias primas, maíz, soja, vitaminas y minerales”, dijo. Además, aprovechó para desmitificar una creencia extendida entre los consumidores. “No hay ningún productor en el mundo que le ponga hormonas a los pollos.

Eso es una fantasía, no existe”, dijo. Explicó que el pollo es un animal extremadamente sensible, cualquier falla en el ambiente de crianza impacta de inmediato en su desarrollo e incluso puede provocar mortandad. “Es un sistema delicado que requiere controles estrictos y manejo profesional permanente”, agregó.

En cuanto al mapa productivo provincial, indicó que Jujuy es pequeña en términos avícolas y cuenta con solo tres productores. En su caso, la empresa trabaja con ciclo completo, huevo fértil, incubación, engorde, faena y comercialización tanto mayorista como minorista. Los otros dos establecimientos son de menor escala. Sin embargo, la producción local no alcanza para cubrir toda la demanda provincial. Jujuy también se abastece con productos provenientes de Buenos Aires y Entre Ríos, incluida la zona de Tres Arroyos, que llegan mayormente congelados. Lobo Borobia destacó que Guallpa Huasi es la única en la provincia con habilitación de tránsito federal, lo que les permite comercializar en Salta, Santiago del Estero, Tucumán, Catamarca y Córdoba, a través de distribuidores mayoristas. Para contar con esa autorización deben cumplir exigentes inspecciones y controles sanitarios a nivel nacional, un proceso que demanda inversiones y estricta observancia de normas de calidad y bioseguridad.